Путін Зеленському про Мінські угоди: Подобається, не подобається – терпи, моя красуне!
Президент Росії Володимир Путін глузливо звернувся до української влади стосовно виконання Мінських угод щодо врегулювання російсько-української війни, процитувавши російську приказку.
Джерело: трансляція пресконференції президента Росії Путіна та президента Франції Емманюеля Макрона
Пряма мова Путіна: "Іншої альтернативи немає.
У Києві то кажуть, що будуть виконувати (Мінські угоди – ред.), то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент (України – ред.) чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод.
Ну, подобається, не подобається – терпи, моя красуне! (російська примовка "нравится, не нравится – терпи, моя красавица" – ред.). Треба виконувати! Інакше ніяк".
Деталі: Російський президент нагадав, що Зеленський на виборах у своїй програмі обіцяв розв’язувати війну на Донбасі мирним шляхом.
Крім того, він повторив тези російської пропаганди нібито Україна мусить надати особливий статус Донецькій та Луганській областям до виведення звідти російських військ, а також залишити на посадах посіпак Кремля на керівних посадах у цих областях.
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Водночас, Емманюель Макрон став на захист Зеленського, що наразі Росії не варто вимагати від України виконання зобов’язань щодо політичного врегулювання, адже Росія сконцентрувала безпрецедентну кількість військ на кордоні. Тоді як, на думку французького лідера, на момент підписання Мінських угод у 2015 році безпековий контекст був менш напруженим, попри запеклі бої на Донбасі.
Водночас, французький президент повторив свою прихильність до Мінських угод як єдиного шляху деескалації воєнного конфлікту між Росією та Україною на Донбасі.
Передісторія:
- Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Росію виконувати Мінські угоди, оскільки Україна свою частину зобов’язань вже виконала.
- Американські журналісти повідомили 6 лютого, що Росія стягнула додаткові сили, які дозволяють здійснювати повноцінне вторгнення до України. Водночас моніторингова місія ОБСЄ помітила скупчення російськими бойовиками на Донбасі реактивних систем залпового вогню, танків та іншого озброєння безпосередньо від лінії зіткнення.
- Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що ймовірність значної військової ескалації з боку Росії є досить низькою.
- 6 лютого радник президента США з питань безпеки Джейк Салліван заявив, що російська атака проти України може статися будь-якого дня цього місяця та бути в будь-якій формі.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців не панікувати та не піддаватися повідомленням та заявам західних медіа.