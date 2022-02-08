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У Росії вербують новобранців на Донбас – розвідка

Вівторок, 8 лютого 2022, 14:14
фото: тасс

Російські найманці активізували набір новобранців через мережу вербувальних центрів на території РФ з направленням їх для проходження служби в ОРДЛО.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони у Facebook

Дослівно: "Результати агітаційної кампанії військових комісаріатів російських окупаційних адміністрацій залишаються незадовільними.

Окупантам не вдається забезпечити комплектування своїх підрозділів достатньою кількістю новобранців за рахунок населення тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Зважаючи на зазначене, противник активізував набір найманців через мережу вербувальних центрів на території РФ з направленням їх для проходження служби за контрактом через неконтрольовані Україною ділянки кордону".

Деталі: Також розвідка повідомляє про загострення соціальної обстановки в населених пунктах тимчасового перебування російських найманців, що пов’язане з непоодинокими сутичками "добровольців" з місцевим населенням, у тому числі з використанням зброї.

Українська правда
Теми: РосіяОРДЛОокупаціявійна
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