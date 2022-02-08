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Український суд арештував ще 14 російських літаків за польоти в окупований Крим

Вівторок, 8 лютого 2022, 14:27
Фото: avia.gazprom.ru

Херсонський міський суд арештував 14 літаків російського авіаперевізника "Газпром-авіа", які перевозили пасажирів до закритого пункту пропуску "Сімферополь-авіа".

Джерело: повідомлення Офісу генерального прокурора України

Дослівно: "В рамках кримінального провадження встановлено, що російською авіакомпанією "Газпром авіа" 14 пасажирських літаків незаконно використовувалися для неправомірного переправлення осіб через державний кордон України з порушенням правил міжнародних польотів.".

Деталі: Вказується, що літаки арештовано в рамках кримінальних проваджень відкритих за статтями порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, державної зради, незаконного переправлення осіб через державний кордон України, порушення правил міжнародних польотів.

Також слідство встановило, що не менш ніж 37 російських авіакомпаній регулярно літають до АР Крим в порушення українського законодавства.

Загалом за клопотанням прокуратури автономії накладено арешти на 263 повітряних судна, які здійснювали літали до окупованого Криму.

Передісторія:

  • Українська прокуратура час від часу повідомляє про нові арешті літаків російських авіакомпаній за незаконні польоти в окупований Крим.

Теми: УкраїнаКримавіа
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