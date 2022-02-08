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Смертність від Covid-19 може зростати увесь лютий – КШЕ

Вівторок, 8 лютого 2022, 15:06
Фото pixabay.com

В Україні почала зростати смертність від коронавірусу і може зростати упродовж усього лютого.

Джерело: керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко на онлайн-брифінгу 8 лютого  

Пряма мова Ганиченка: "Госпіталізації також незначно сповільнюються (ще тиждень тому госпіталізації зростали на третину тиждень від тижня, а зараз зростають на чверть). А от смертність починає зростати на фоні того, що вже чотири тижні поспіль зростає захворюваність… Плюс 29% тиждень від тижня… Смертність продовжить ще зростати, може зростати впродовж всього лютого".

Деталі: Експерт КШЕ додав, що в Україні також продовжує зростати захворюваність, але вже з меншими темпами.

Якщо минулого тижня було плюс 75% зростання тиждень до тижня, то цього тижня лише плюс 25%.

Ганиченко очікує подальшого сповільнення зростання темпів поширення захворюваності. Водночас у найближчі два тижні ще очікують до 55 тисяч нових випадків на піку за окрему добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Передісторія:

Ірина Балачук, УП
Теми: коронавірус
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