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Зеленський відповів Путіну на "терпи, моя красуне": Це уже перебір

Вівторок, 8 лютого 2022, 15:32
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський реагуючи на слова президента РФ Володимира Путіна, заявив, що терплячість України є ознакою прояву мудрості.

Джерело: відповідь Зеленського після переговорів із президентом Франції Емануелем Макроном

Пряма мова Зеленського: "Я напевне відповім російською мовою, щоб автор афоризму (Путін – ред.) зрозумів мою відповідь. (Далі Зеленський перейшов на російську - ред.) Безумовно є речі, з якими не посперечаєшся із президентом РФ. Україна дійсно красуня.

З приводу "моя", те що він каже. Тут уже невеликий перебір… А щодо "терпи, моя красуне", я вважаю, що Україна дуже терпляча, тому що це мудрість, тому що це важливо не тільки для України, а й для всієї Європи. І дуже важливо для росіян. Тому що від нашого терпіння залежить ескалація з іншої сторони. Ми захищаємо свою країну, ми на своїй території.

Наше терпіння впливає на провокації, коли ми не відповідаємо на провокації, а ведемо себе дуже достойно. Тому в терпінні – мудрість".        

Що цьому передувало: 7 лютого президент Росії Володимир Путін глузливо звернувся до Зеленського стосовно виконання Мінських угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, процитувавши російську приказку.

"У Києві то кажуть, що будуть виконувати (Мінські угоди – ред.), то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент (України – ред.) чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається, не подобається – терпи, моя красуне. (російською: "нравится, не нравится – терпи, моя красавица" – ред.). Треба виконувати. Інакше ніяк", - сказав він.

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Олександр Шумілін, УП
Теми: ЗеленськийПутінРосіяФранція
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