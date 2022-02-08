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УЄФА на вимогу Росії розслідує кричалки українських фанатів на матчі Євро-2022

Вівторок, 8 лютого 2022, 22:42
УЄФА на вимогу Росії розслідує кричалки українських фанатів на матчі Євро-2022
Фото: Українська асоціація футболу

УЄФА проведе дисциплінарне розслідування щодо поведінки українськи вболівальників на матчі Україна – Росія у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу в Амстердамі.

Джерело: пресслужба УЄФА

Деталі: Розслідування буде проводити спеціально призначений інспектор з етики й дисципліни.

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Раніше Російський футбольний союз звернувся до УЄФА з проханням покарати фанів української збірної.

У заяві РФС йдеться, що кричалки українських вболівальників "містили образи на адресу російських спортсменів, розпалювали ненависть за національною ознакою і, серед іншого, містили заклики до вбивства російських громадян".

Що було раніше: 4 лютого в Амстердамі у півфіналі Євро-22 з футзалу українська збірна мінімально програла росіянам. Під час матчу вболівальники як могли підтримували збірну - співали гімн, "Червону руту", а також відому кричалку про Путіна. Їх навіть просили припинити.

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: УЄФАспортфутболРосія
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