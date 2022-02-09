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Макрон, Дуда і Шольц обговорили у Берліні ситуацію навколо України

Середа, 9 лютого 2022, 00:30
фото: Getty Images

Президенти Франції та Польщі Еммануель Макрон і Анджей Дуда, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц у вівторок увечері обговорили у Берліні ситуацію російської ескалації навколо України.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Лідери трьох країн наголошують на необхідності домогтися мирного врегулювання проблеми шляхом переговорів.

"Наше прагнення сьогодні в рамках "Веймарського трикутника" – ми хочемо деескалації надзвичайно напруженої ситуації, нам потрібні переговори та рішення", – сказав Шольц журналістам перед початком переговорів.

За його словами, необхідно "зберегти мир в Європі дипломатією та чіткими сигналами". Наша сьогоднішня зустріч стане гарною для цього можливістю", – сказав він.

Дуда зі свого боку зазначив, що дуже стурбований ситуацією.

"Наше завдання – забезпечувати дотримання міжнародного права та зберігати територіальну цілісність і тих країн, які не входять ні до ЄС, ні до НАТО. Проте вони – наші партнери. Я думаю і говорю про Україну", – зазначив президент Польщі.

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У свою чергу Макрон заявив про важливість продовження діалогу з Росією, щоб гарантувати безпеку в Європі.

"Ми повинні продовжувати діалог, зберігаючи єдність. Це потрібно, щоб зупинити ескалацію, досягти деескалації", – сказав він.

Президент Франції наголосив, що найближчими тижнями Франція, ФРН і Польща активно працюватимуть над цим. Зокрема, за його словами, це має дозволити "знайти способи розпочати серйозний діалог з Росією одразу на кількох майданчиках".

Макрон зазначив, що НАТО, США, а також і європейські країни працюватимуть над тим, щоб запропонувати Росії "гарантії у безпековій сфері".

Нагадаємо: Згідно з останніми дислокаціями, Росія сконцентрувала понад 100 тисяч солдатів у прикордонних з Україною областях та тимчасово окупованому Криму. Журналісти-розслідувачі повідомляли, що Росія перекидає з Далекого Сходу танки та бойові установки "Град" та "Іскандер".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що ризик нового військового вторгнення Росії в Україну підвищується.

Теми: НімеччинаФранціяПольща
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