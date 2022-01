РФ перекидає "Іскандери", ймовірно до кордону з Україною – розслідувачі

Як мінімум із двох бригад Східного військового округу РФ перекидають "Іскандери" у західному напрямку, при цьому під відео про пересування озброєнь є інформація, що російські ракетні комплекси прямують "в Україну".

Джерело: матеріал групи розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT)

Дослівно CIT: "11 січня у Твіттері опублікували відео з TikTok, зняте на Далекому Сході, і розпізнали на ньому оперативно-тактичний ракетний комплекс 9К720 "Іскандер-М".

Такі ж, але менш акуратно накриті машини видно на іншому відео, знятому у Свердловській області та викладеному 13 січня.

На ще одному відео, опублікованому 11 січня, ми не помітили самих пускових установок та/або ТЗМ, але роздивилися ті ж тривісні кунги та автопоїзди. Цього разу останні виявилися навантажені контейнерами, ймовірно, із ракетами комплексу "Іскандер".

Деталі: Розслідувачі уточнюють, що згідно з непрямою інформацією з відкритих баз даних, ці поїзди з військовою технікою виїхали зі станції Дивізіонна до Улан-Уде та зі станції Біробіджан-2, неподалік яких дислокуються 103-а та 107-а ракетні бригади російської армії. Ці з'єднання, що мають на озброєнні "Іскандери", входять до складу 36-ї та 35-ї загальновійськових армій.

Possibly, Iskander-M short-range ballistic missile systems. Russia already has 4-5 Iskander-M brigades fairly close to Ukraine. 508/https://t.co/2Ivaflf989