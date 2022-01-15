РФ перекидає "Іскандери", ймовірно до кордону з Україною – розслідувачі
Як мінімум із двох бригад Східного військового округу РФ перекидають "Іскандери" у західному напрямку, при цьому під відео про пересування озброєнь є інформація, що російські ракетні комплекси прямують "в Україну".
Джерело: матеріал групи розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT)
Дослівно CIT: "11 січня у Твіттері опублікували відео з TikTok, зняте на Далекому Сході, і розпізнали на ньому оперативно-тактичний ракетний комплекс 9К720 "Іскандер-М".
Такі ж, але менш акуратно накриті машини видно на іншому відео, знятому у Свердловській області та викладеному 13 січня.
На ще одному відео, опублікованому 11 січня, ми не помітили самих пускових установок та/або ТЗМ, але роздивилися ті ж тривісні кунги та автопоїзди. Цього разу останні виявилися навантажені контейнерами, ймовірно, із ракетами комплексу "Іскандер".
Деталі: Розслідувачі уточнюють, що згідно з непрямою інформацією з відкритих баз даних, ці поїзди з військовою технікою виїхали зі станції Дивізіонна до Улан-Уде та зі станції Біробіджан-2, неподалік яких дислокуються 103-а та 107-а ракетні бригади російської армії. Ці з'єднання, що мають на озброєнні "Іскандери", входять до складу 36-ї та 35-ї загальновійськових армій.
Possibly, Iskander-M short-range ballistic missile systems. Russia already has 4-5 Iskander-M brigades fairly close to Ukraine. 508/https://t.co/2Ivaflf989— Rob Lee (@RALee85) January 12, 2022
CIT додає, що про перекидання 107-ї ракетної бригади "в Україну" також згадується в коментарях до одного з відео з російською військовою технікою.
При цьому Міноборони РФ пояснює перекидання частин і з'єднань "раптовою перевіркою" з висуванням на полігони "на значній відстані від пунктів постійної дислокації".
Дослівно CIT: "Однак, по-перше, до навчань "Схід-2022", у рамках підготовки до яких нібито проводиться перекидання, ще 8 місяців, а по-друге, можна згадати, що у 2014 році перекидання російських регулярних частин для введення на територію України також пояснювали навчаннями".
Нагадаємо:
- Головне управління розвідки Міноборони повідомляє, що російські спецслужби готують провокації проти військовослужбовців збройних сил РФ, щоб звинуватити у цьому Україну.
- США отримали інформацію, що Росія готує спецоперацію на сході України, яка має на меті здійснити фейкову атаку на російських військових, звинуватити в цьому Київ і почати вторгнення.
- Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд попередила, що Вашингтон розробив багато різних варіантів болючого впливу на Москву у разі, якщо влада РФ наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.