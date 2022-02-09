США і Туреччина скоординували дії на тлі агресії Росії – Держдеп

Державний секретар Штатів Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу провели телефонну розмову, яка стосувалася загрози вторгнення Росії в Україну.

Джерело: Держдеп США

Деталі: Блінкен і Чавушоглу "обговорили шляхи подальшої координації та єдність НАТО щодо загрози російської ескалації та агресії проти України".

Як зазначають у Держдепі, Блінкен підкреслив відданість США суверенітету і територіальній цілісності України та відзначив зусилля президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у підтримці дипломатичного вирішення ситуації.

У повідомленні йдеться і про те, Блінкен і Чавушоглу "обговорили процес нормалізації відносин між Туреччиною та Вірменією та додаткові кроки, які Сполучені Штати могли б зробити на підтримку цих зусиль".

А також розглянули можливості підтримки міцних двосторонніх відносин між США і Туреччиною.

Нагадаємо: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок в телефонній розмові з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом обговорив участь Туреччини у пошуку політичного рішення довкола кризи у зв’язку з Росією.