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Через зсув у Колумбії загинули щонайменше 14 осіб

Середа, 9 лютого 2022, 03:50
фото: Getty Images

Через сильний зсув, спровокований зливами, на заході Колумбії загинули щонайменше 14 людей і ще 35 отримали поранення.

Джерело: The Associated Press із посиланням на владу країни

Деталі: Мер міста Перейра Карлос Майя підтвердив кількість загиблих і попередив, що зберігається загроза зсуву, тому закликав людей покинути місто й уникнути збільшення кількості жертв.

Крім того, чиновники повідомили про зникнення людини після смертельного зсуву.

Президент Колумбії Іван Дуке висловив співчуття родинам загиблих.

Нагадаємо: Кількість загиблих внаслідок зсуву ґрунту в столиці Еквадору Кіто зросла до щонайменше 22 людей.

Теми: стихійне лихо
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