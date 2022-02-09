Через зсув у Колумбії загинули щонайменше 14 осіб
Середа, 9 лютого 2022, 03:50
Через сильний зсув, спровокований зливами, на заході Колумбії загинули щонайменше 14 людей і ще 35 отримали поранення.
Джерело: The Associated Press із посиланням на владу країни
Деталі: Мер міста Перейра Карлос Майя підтвердив кількість загиблих і попередив, що зберігається загроза зсуву, тому закликав людей покинути місто й уникнути збільшення кількості жертв.
Крім того, чиновники повідомили про зникнення людини після смертельного зсуву.
Президент Колумбії Іван Дуке висловив співчуття родинам загиблих.
Нагадаємо: Кількість загиблих внаслідок зсуву ґрунту в столиці Еквадору Кіто зросла до щонайменше 22 людей.