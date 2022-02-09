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У Польщу прибули 4 літаки з американськими військовими – ЗМІ

Середа, 9 лютого 2022, 05:45
фото: Airlive у twitter

Мінімум 4 американські військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III з американськими десантниками прибули до Польщі.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на дані західних авіаційних ресурсів

Деталі: Ідеться про підрозділами зі складу 82-ї повітряно-десантної дивізії Армії США.

Літаки, що вилетіли з бази Форт-Брегг (штат Північна Кароліна), приземлилися в аеропорту польського міста Жешув, розташованого за 90 км від кордону з Україною.

За рішенням Вашингтона, там буде розміщено загалом 1,7 тис. американських десантників у складі бригадної бойової групи 82 повітряно-десантної дивізії.

Напередодні в аеропорту Жешув-Ясенка приземлилися три борти з американськими десантниками. Ще один транспортник C-17A Globemaster III прибув із вантажем з авіабази під містом Дувр (штат Делавер).

За наявними даними, до Польщі вже перекинуто щонайменше 750 військовослужбовців 18-ї повітряно-десантної дивізії Армії США.

Що передувало: Перший літак з американськими військовими на борту 3 лютого вилетів з бази "Форт-Брегг" у Європу на тлі загострення російської ескалації навколо України.

Перша група американських військових, відправлених США для посилення східного флангу НАТО на тлі нарощування російських військ біля кордонів України, в суботу прибула до Польщі.

Передісторія:

  • Як повідомлялося, Пентагон перемістить частину своїх європейських військ далі на схід і розмістить там додаткові війська, які нині базуються у США.

Теми: ПольщаСША
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