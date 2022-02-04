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Розпочалося перекидання військових США в Європу

П'ятниця, 4 лютого 2022, 02:31
фото: Airlive у twitter

Перший літак з американськими військовими на борту вилетів з бази "Форт-Брегг" у Європу на тлі загострення російської ескалації навколо України.

Джерело: Reuters, Airlive у twitter

Деталі: У дописі Airlive зазначається, що перший військово-транспортний літак Боїнг C-17 із військовими 18-го повітряно-десантного корпусу на борту вилетів з бази "Форт-Брегг" до Європи.

Крім того, видання Reuters опублікувало світлину з підписом: "Військовослужбовці 82-ї повітряно-десантної дивізії та 18-го повітряно-десантного корпусу сідають на транспортний літак C-17 у Форт-Брегг, Північна Кароліна, для відправлення у Східну Європу на тлі ескалації напруженості між Україною та Росією".

Що передувало: Президент США Джо Байден розглянув і офіційно схвалив розгортання додаткових військових сил США в східній Європи через загрозу російській агресії.

Передісторія:

  • У січні у США привели у бойову готовність близько 8,5 тисячі військових, щоби мати змогу швидко дислокувати їх у Східну Європу в разі російського вторгнення до України.
  • 29 січня Джо Байден заявив, що США "найближчим часом" перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи.
  • 1 лютого в Україну прибула шоста партія військової допомоги від Сполучених Штатів.
  • Загалом станом на 1 лютого у сукупності Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від США.

Теми: СШАЄвропа
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