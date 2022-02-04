Розпочалося перекидання військових США в Європу
Перший літак з американськими військовими на борту вилетів з бази "Форт-Брегг" у Європу на тлі загострення російської ескалації навколо України.
Джерело: Reuters, Airlive у twitter
Деталі: У дописі Airlive зазначається, що перший військово-транспортний літак Боїнг C-17 із військовими 18-го повітряно-десантного корпусу на борту вилетів з бази "Форт-Брегг" до Європи.
Крім того, видання Reuters опублікувало світлину з підписом: "Військовослужбовці 82-ї повітряно-десантної дивізії та 18-го повітряно-десантного корпусу сідають на транспортний літак C-17 у Форт-Брегг, Північна Кароліна, для відправлення у Східну Європу на тлі ескалації напруженості між Україною та Росією".
Що передувало: Президент США Джо Байден розглянув і офіційно схвалив розгортання додаткових військових сил США в східній Європи через загрозу російській агресії.
Передісторія:
- У січні у США привели у бойову готовність близько 8,5 тисячі військових, щоби мати змогу швидко дислокувати їх у Східну Європу в разі російського вторгнення до України.
- 29 січня Джо Байден заявив, що США "найближчим часом" перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи.
- 1 лютого в Україну прибула шоста партія військової допомоги від Сполучених Штатів.
- Загалом станом на 1 лютого у сукупності Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від США.