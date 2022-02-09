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Окупанти розмістили за лініями відведення гаубиці та гармату – ОБСЄ

Середа, 9 лютого 2022, 06:07
фото: ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували військову техніку, розміщену окупантами на Донбасі з порушенням ліній відведення або поза виділеними місцями зберігання озброєння.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: Місія зафіксувала 16 гаубиць і 1 протитанкову гармату, розміщені з порушенням ліній відведення в непідконтрольних урядові районах Донецької і Луганської областей, зокрема:

  • на полігоні біля н. п. Тернове (57 км на схід від Донецька)
  • аеродромі поблизу н. п. Переможне (19 км на південь від Луганська).

За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння ОБСЄ виявила також

  • 23 танки, 24 гаубиці і 4 буксирувані гаубиці/протитанкові гармати на полігонах у непідконтрольних урядові районах поблизу н. п. Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська) і н. п. Круглик (31 км на південний захід від Луганська)
  • 2 міномети і 2 танки на аеродромі поблизу н. п. Переможне (19 км на південь від Луганська).

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаОБСЄ
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