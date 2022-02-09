Окупанти розмістили за лініями відведення гаубиці та гармату – ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували військову техніку, розміщену окупантами на Донбасі з порушенням ліній відведення або поза виділеними місцями зберігання озброєння.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: Місія зафіксувала 16 гаубиць і 1 протитанкову гармату, розміщені з порушенням ліній відведення в непідконтрольних урядові районах Донецької і Луганської областей, зокрема:

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на полігоні біля н. п. Тернове (57 км на схід від Донецька)

аеродромі поблизу н. п. Переможне (19 км на південь від Луганська).

За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння ОБСЄ виявила також