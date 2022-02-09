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Німеччина і США лідирують у світі за поширенням коронавірусу

Середа, 9 лютого 2022, 06:02
Німеччина і США лідирують у світі за поширенням коронавірусу
фото: Getty Images

7 лютого у світі діагностували 1 825 861 новий випадок захворювання на коронавірус. Найбільше нових випадків виявили у Німеччині, США, Бразилії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у Німеччині, США, Бразилії.

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Зокрема, у Німеччині зафіксували понад 212 тисяч, у США – понад 179 тисяч і в Бразилії – понад 171 тисячу нових інфікувань.

 

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія і Туреччина. Україна – на 18 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США (2 777), Індії (1 230), Бразилії (1 174). Загалом у світі за добу від недуги померли 11 785 осіб.

ВІДЕО ДНЯ

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччина, Росія, Італія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Італія, Іспанія. Україна – 6-а в цьому списку.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 320 844 662 особи. Наразі нараховується майже 74 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 782 095 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: 7 лютого в Україні зафіксували 34 353 випадки інфікування коронавірусом і 255 смертей від Covid-19 за добу – показник смертності сягнув рівня, який був на початку січня і грудня.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Смертей стає менше, більше хворіють діти. Covid-прогноз в Україні

Українська правда
Теми: коронавірус
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