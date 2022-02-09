Біля Невельського окупанти скинули з безпілотника постріл ВОГ
Середа, 9 лютого 2022, 07:18
За добу 8 лютого російські найманці на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, у тому числі скинули з безпілотника постріл ВОГ-17.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї позиції ЗСУ
- неподалік Пісків
- в напрямку Світлодарська.
Крім того, поблизу населеного пункту Невельське російські найманці задіяли безпілотник, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", – повідомляють у штабі.
Українська правда