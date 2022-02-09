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Біля Невельського окупанти скинули з безпілотника постріл ВОГ

Середа, 9 лютого 2022, 07:18
фото: штаб ООС

За добу 8 лютого російські найманці на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, у тому числі скинули з безпілотника постріл ВОГ-17.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї позиції ЗСУ

  • неподалік Пісків
  • в напрямку Світлодарська.

Крім того, поблизу населеного пункту Невельське російські найманці задіяли безпілотник, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", – повідомляють у штабі.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасівійна
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