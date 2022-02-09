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У Білому домі проти ідеї негайного введення санкцій проти "Північного потоку-2"

Середа, 9 лютого 2022, 08:39
У Білому домі проти ідеї негайного введення санкцій проти Північного потоку-2
Фото ТАСС

Білий дім не підтримує ідею превентивного запровадження санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі.

"Є розбіжності між нами та деякими в Конгресі, які припускають, що санкції щодо "Північного потоку-2" зараз будуть ефективними. Ми не згодні з цим. Ми віримо, що це точка важеля впливу на Росію" - сказала вона.

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Псакі нагадала слова президента Джо Байдена на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, що якщо Росія вторгнеться в Україну, то Сполучені Штати покінчать з "Північним потоком-2".

"Ви чули, як канцлер Німеччини вчора також повідомив, що ми працюємо злагоджено і що ми дуже скоординовані в наших зусиллях. Що стосується особливостей, то ми дозволимо цим розмовам відбуватися дипломатичними каналами" - сказала вона.

Псакі також нагадала, що "Північний потік-2" наразі не працює.

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"Ми згодні, що це точка важеля впливу на президента Путіна та росіян. Німецькі регулятори призупинили сертифікацію трубопроводу. І ми були дуже чіткими у приватних і публічних повідомленнях, що у разі вторгнення проєкт не запрацює" - наголосила вона.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив групу сенаторів США, що суперечливий газопровід "Північний потік-2" не буде запущений, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Теми: Північний потік-2СШАБайденсанкції
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