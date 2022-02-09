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У Києві рекордна кількість хворих на Covid – 3 684

Середа, 9 лютого 2022, 11:14
У Києві рекордна кількість хворих на Covid – 3 684
Фото КМДА

За добу 8 лютого у столиці зареєстрували рекордну кількість нових випадків коронавірусу – 3 684, померли від вірусу 22 людини, зокрема, чоловік 28 років.  

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 3 684 підтверджених випадки захворювання на коронавірус і 22 летальних випадки від вірусу".

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Деталі: Серед нових хворих понад 397 дітей.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (732), Дарницькому (583) та в Оболонському (392) районах.

До лікарень столиці госпіталізували 130 хворих на коронавірус та 231 людину з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом з початку пандемії у столиці 390 081 підтверджений випадок коронавірусу, 8 628 хворих померли, подолали вірус 343 418 мешканців міста, з них 1 300 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Смертей стає менше, більше хворіють діти. Covid-прогноз в Україні

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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