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РосЗМІ повідомили про госпіталізацію Жириновського у важкому стані

Середа, 9 лютого 2022, 15:28
РосЗМІ повідомили про госпіталізацію Жириновського у важкому стані
ФОТО: ЛДПР

Лідера російської партії "ЛДПР" Володимира Жириновського направили до Центральної клінічної лікарні з коронавірусом, у нього серйозне ураження легенів.

Джерело: повідомлення російського "Інтерфаксу" з посиланням на джерело

Деталі: Співрозмовник агентства сказав: "Володимир Вольфович зараз перебуває в ЦКЛ із коронавірусом".

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Також вказується, що у нього серйозно вражені легені.

Водночас перший заступник голови фракції ЛДПР у Держдумі РФ Василь Власов заявив, що Жириновський "працює з документами" і "нормально себе почуває". На уточнююче питання, де саме знаходиться лідер партії, Власов не відповів.

Останнім часом Жириновський не з'являвся на громадських заходах. Не було його ефірів у партійних месенджерах.

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Перед Новим роком Жириновський заявляв, що зробив вісім щеплень від коронавірусу. 

Передісторія:

Жириновський не раз робив гучні заяви щодо України і навіть заявляв, що так звані "ДНР" та "ЛНР" створили американці, щоб викачувати з Росії гроші.

Теми: ЖириновськийЗМІРосія
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