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У Росії запустили нейромережу "Жириновський": верзе пропаганду і лається

Станіслав ПогоріловЧетвер, 15 червня 2023, 13:44
У Росії запустили нейромережу Жириновський: верзе пропаганду і лається
скриншот

На Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) у Росії 15 червня ЛДПР презентувала так звану нейромережу "Жириновський".

Джерело: пропагандисти "РИА "Новости", "ТАСС"

Деталі: Соратники покійного лідера ЛДПР переконують, що основна задача нейромережі просвітницька.

Однак вже на презентації голограма Жириновського почала брехати про перемогу Росії у війні проти Україні.

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Голос покійного лідер ЛДПР почав розводитись про те, що "ми не залишимо наших співвітчизників напризволяще" та про те що "перемога Росії неминуча".

Розробники хваляться, що ця нейромережа може також характерно дратуватися і сваритися, якщо поставити одне й те саме запитання більше ніж двічі.

Теми: РосіяЖириновський
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