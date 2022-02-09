У Януковича ще одна підозра – підбурював військових УДО до дезертирства

Слідчі Державного бюро розслідування повідомили колишньому президенту Віктору Януковичу нову підозру у підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони до дезертирства.

Джерело: ДБР

Деталі: Зазначається, що 24 лютого 2014 року Янукович, тікаючи від кримінальної відповідальності за злочини відносно учасників акцій протесту, схилив заступника начальника Управління державної охорони – начальника Служби безпеки президента до дезертирства.

Як наслідок, начальник його охорони не повернувся до місця служби зі службового відрядження з території Автономної Республіки Крим. Натомість разом з підозрюваним виїхав за межі України до Російської Федерації.

Найближчим часом йому заочно оберуть запобіжний захід.

Нагадаємо: Колишній охоронець Януковича розповів подробиці його втечі.