НАБУ викрило на хабарі депутата Київради від "Слуги народу", але він утік на авто
Детективи Національного антикорупційного бюро викрили депутата Київської міської ради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина на одержанні хабаря, проте він зумів утекти на автівці.
Джерело: джерела УП у Київраді, видання "Слово і діло", пресслужба НАБУ
Деталі: Політик зумів утекти на автівці від детективів, тож його наразі розшукують.
У пресслужбі бюро повідомляють, що також викрили помічника депутата, директора та двох заступників одного з комунальних підприємств Києва та ще одну наближену до депутата особу. Джерела УП у Київраді повідомили, що затримали наближеного до депутата Олександра Коча.
Депутат вимагав у підприємця хабар у розмірі 1 мільйон 260 тисяч гривень.
Справу порушили стосовно видачі дозволів на торгівлю в МАФах.
Трубіцин обіймає посаду голови постійної комісії КМР з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Депутат спільно з вищезагаданими п’ятьма пособниками домовився вимагати від бізнесмена хабар за дозвіл на торгівлю в МАФах у центрі Києва. Ідеться про 7 торгових точок у різних районах столиці.
Передісторія:
- Восени 2020 року в партії "Слуга народу" при номінуванні кандидатів до Київради представили Трубіцина як мецената та букініста, засновника благодійного фонду "Культурні новації".
- За даними громадської організації "Чесно", Трубіцин був помічником народного депутата від "Партії регіонів" Олександра Фельдмана в 2012-2014 роках.
- За даними Youcontrol двічі притягувався до відповідальності за статтею "Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції" у 2016 та 2018 році.