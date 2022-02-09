НАБУ викрило на хабарі депутата Київради від "Слуги народу", але він утік на авто

Детективи Національного антикорупційного бюро викрили депутата Київської міської ради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина на одержанні хабаря, проте він зумів утекти на автівці.

Джерело: джерела УП у Київраді, видання "Слово і діло", пресслужба НАБУ

Деталі: Політик зумів утекти на автівці від детективів, тож його наразі розшукують.

У пресслужбі бюро повідомляють, що також викрили помічника депутата, директора та двох заступників одного з комунальних підприємств Києва та ще одну наближену до депутата особу. Джерела УП у Київраді повідомили, що затримали наближеного до депутата Олександра Коча.

Депутат вимагав у підприємця хабар у розмірі 1 мільйон 260 тисяч гривень.

Справу порушили стосовно видачі дозволів на торгівлю в МАФах.

Трубіцин обіймає посаду голови постійної комісії КМР з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Депутат спільно з вищезагаданими п’ятьма пособниками домовився вимагати від бізнесмена хабар за дозвіл на торгівлю в МАФах у центрі Києва. Ідеться про 7 торгових точок у різних районах столиці.

Вилучений хабар Фото: пресслужба НАБУ

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