Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

НАБУ викрило на хабарі депутата Київради від "Слуги народу", але він утік на авто

Середа, 9 лютого 2022, 18:16
Владислав Трубіцин. Фото: facebook-сторінка політика

Детективи Національного антикорупційного бюро викрили депутата Київської міської ради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина на одержанні хабаря, проте він зумів утекти на автівці.

Джерело: джерела УП у Київраді, видання "Слово і діло", пресслужба НАБУ

Деталі: Політик зумів утекти на автівці від детективів, тож його наразі розшукують.

У пресслужбі бюро повідомляють, що також викрили помічника депутата, директора та двох заступників одного з комунальних підприємств Києва та ще одну наближену до депутата особу. Джерела УП у Київраді повідомили, що затримали наближеного до депутата Олександра Коча.

Депутат вимагав у підприємця хабар у розмірі 1 мільйон 260 тисяч гривень.

Справу порушили стосовно видачі дозволів на торгівлю в МАФах.

Трубіцин обіймає посаду голови постійної комісії КМР з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Депутат спільно з вищезагаданими п’ятьма пособниками домовився вимагати від бізнесмена хабар за дозвіл на торгівлю в МАФах у центрі Києва. Ідеться про 7 торгових точок у різних районах столиці.

Вилучений хабар
Вилучений хабар
Фото: пресслужба НАБУ

Передісторія:

  • Восени 2020 року в партії "Слуга народу" при номінуванні кандидатів до Київради представили Трубіцина як мецената та букініста, засновника благодійного фонду "Культурні новації".
  • За даними громадської організації "Чесно", Трубіцин був помічником народного депутата від "Партії регіонів" Олександра Фельдмана в 2012-2014 роках.
  • За даними Youcontrol двічі притягувався до відповідальності за статтею "Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції" у 2016 та 2018 році.

Українська правда, доповнено 19:30
Теми: Слуга народуКиївНАБУ
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Німеччина в умовах санкцій постачає Росії товари подвійного призначення – ЗМІ

Орбан вперше натякнув на можливість виходу Угорщини з ЄС

Літак SkyUp не зміг приземлитися у Києві через заборону летіти в Україну

Ризик вторгнення: Блінкен розповів, що має зробити Росія саме зараз

відеоНацвідбір на Євробачення: гурт Kalush звинуватив організаторів у фальсифікації

Головні новини суботи і ночі: переговори Байдена і Путіна, ЗСУ про відсіч агресору

Усі новини...
Слуга народу
Кузьміних замість ВАКС, який обирає йому запобіжний, поїхав у житомирський суд
Нардеп Кузьміних "знайшовся": здивований розшуком у справі про хабар
Викритого на хабарі нардепа Кузьміних оголосили в розшук
Останні новини
12:49
Зеленський обговорив з головою Євроради протидію загрозі РФ і санкції
12:44
У Львові невідомі напали на виставку художника Давида Чичкана
12:17
Німеччина в умовах санкцій постачає Росії товари подвійного призначення – ЗМІ
11:57
Ірак закликав своїх громадян покинути Україну через загрозу війни
11:54
Латвія у разі потреби готова прийняти біженців з України
11:18
Орбан вперше натякнув на можливість виходу Угорщини з ЄС
11:01
Літак SkyUp не зміг приземлитися у Києві через заборону летіти в Україну
10:54
Alina Pash пояснила поїздку до Криму: Хочеться, щоби цей потік багнюки вже закінчився
10:47
Ризик вторгнення: Блінкен розповів, що має зробити Росія саме зараз
10:32
фотоНайпотужніший телескоп надіслав перші знімки
Усі новини...