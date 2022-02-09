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НАБУ викрило на хабарі депутата Київради від "Слуги народу", але він утік на авто

Середа, 9 лютого 2022, 17:16
НАБУ викрило на хабарі депутата Київради від Слуги народу, але він утік на авто
Владислав Трубіцин. Фото: facebook-сторінка політика

Детективи Національного антикорупційного бюро викрили депутата Київської міської ради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина на одержанні хабаря, проте він зумів утекти на автівці.

Джерело: джерела УП у Київраді, видання "Слово і діло", пресслужба НАБУ

Деталі: Політик зумів утекти на автівці від детективів, тож його наразі розшукують.

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У пресслужбі бюро повідомляють, що також викрили помічника депутата, директора та двох заступників одного з комунальних підприємств Києва та ще одну наближену до депутата особу. Джерела УП у Київраді повідомили, що затримали наближеного до депутата Олександра Коча.

Депутат вимагав у підприємця хабар у розмірі 1 мільйон 260 тисяч гривень.

Справу порушили стосовно видачі дозволів на торгівлю в МАФах.

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Трубіцин обіймає посаду голови постійної комісії КМР з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Депутат спільно з вищезагаданими п’ятьма пособниками домовився вимагати від бізнесмена хабар за дозвіл на торгівлю в МАФах у центрі Києва. Ідеться про 7 торгових точок у різних районах столиці.

Вилучений хабар
Вилучений хабар
Фото: пресслужба НАБУ

Передісторія:

  • Восени 2020 року в партії "Слуга народу" при номінуванні кандидатів до Київради представили Трубіцина як мецената та букініста, засновника благодійного фонду "Культурні новації".
  • За даними громадської організації "Чесно", Трубіцин був помічником народного депутата від "Партії регіонів" Олександра Фельдмана в 2012-2014 роках.
  • За даними Youcontrol двічі притягувався до відповідальності за статтею "Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції" у 2016 та 2018 році.

Українська правда, доповнено 19:30
Теми: Слуга народуКиївНАБУ
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