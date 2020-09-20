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"Слуга народу" представила кандидатів у депутати Київради і свій план

Неділя, 20 вересня 2020, 16:19
Слуга народу представила кандидатів у депутати Київради і свій план
"Слуга народу" в Facebook

Народний депутат фракції "Слуга народу" і кандидат у мери Києва від цієї партії Ірина Верещук представила кандидатів у депутати Київської міської ради від політсили "Слуга народу".

Джерело: представлення кандидатів до Київради від партії на міській партійній конференції "Слуги народу", яка пройшла у внутрішньому дворі університету ім.Т.Шевченка, передає "Інтерфакс-Україна", "Слуга народу" в Facebook

Деталі: Очолила список партії на виборах у Києві координатор створення скверу Небесної сотні, керівниця громадської організації "Місто-сад" і дружина міністра закордонних справ Євгенія Кулеба.

Пряма мова глави партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка: "Євгенія Кулеба буде першим, так званим, нульовим номером, тобто якщо партія "Слуга народу" набере хоча б 5%, решта не факт, що потраплять, їм ще потрібно буде попрацювати.

Така виборча система, соррі, ми таку прийняли, самі тепер не знаємо, що з нею робити, чесно кажучи, а ось Євгенія, в такому випадку точно буде в Київраді".

Затори, розкрадання міського бюджету, афери на ринку житла та неякісні комунальні послуги. Київ потребує перезавантаження влади, аби забезпечити містянам гідне майбутнє. Які ще існують проблеми в столиці та як їх вирішити? Дивіться наживо.

Опубликовано Слуга Народу Воскресенье, 20 сентября 2020 г.

Деталі: Як повідомляє "Слуга народу" в Facebook, перша десятка політсили на виборах до Київради виглядає так:

  1. Євгенія Кулеба, громадська діячка, координаторка створення скверу Небесної сотні, керівниця ГО "Місто-сад".
  2. Михайло Присяжнюк, правозахисник, телеведучий, ведучий соціального проєкту "Один за всіх".
  3. Олена Говорова, легкоатлетка, призерка Олімпійських ігор, телеведуча.
  4. Юрій Федоренко, приватний підприємець, правозахисник, голова громадської організації "Твердиня".
  5. Владислав Трубіцин, букініст і меценат, засновник Благодійного фонду "Культурні новації".
  6. Лілія Пашинна, адвокатка.
  7. Георгій Зантарая, перший чемпіон світу з дзюдо в історії України.
  8. Андрій Вітренко, заступник міністра освіти і науки.
  9. Вікторія Бурдукова, телевізійна продюсерка ("Ревізор", "Страсті за Ревізором"), голова Експертної ради Української телевізійної академії.
  10. Зоряна Скалецька, колишня міністр охорони здоров’я, юристка у галузі медичного права.

Верещук також представила план вирішення топ-10 проблем столиці.

 
пресслужба президента

В опублікованому плані вказані такі проблеми як розкрадання міського бюджету, затори, забруднення міста, занедбана "соціалка", неякісні житлово-комунальні послуги, проблеми громадського транспорту, недостатня інклюзивність міського простору, незаконні забудови, афери на ринку житла. Десятою проблемою Києва, на думку партії "Слуга народу", є мер міста Віталій Кличко.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. 

"Українська правда" в Threads

Теми: Слуга народуКиїввибори
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