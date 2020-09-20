"Слуга народу" представила кандидатів у депутати Київради і свій план

Народний депутат фракції "Слуга народу" і кандидат у мери Києва від цієї партії Ірина Верещук представила кандидатів у депутати Київської міської ради від політсили "Слуга народу".

Джерело: представлення кандидатів до Київради від партії на міській партійній конференції "Слуги народу", яка пройшла у внутрішньому дворі університету ім.Т.Шевченка, передає "Інтерфакс-Україна", "Слуга народу" в Facebook

Деталі: Очолила список партії на виборах у Києві координатор створення скверу Небесної сотні, керівниця громадської організації "Місто-сад" і дружина міністра закордонних справ Євгенія Кулеба.

Пряма мова глави партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка: "Євгенія Кулеба буде першим, так званим, нульовим номером, тобто якщо партія "Слуга народу" набере хоча б 5%, решта не факт, що потраплять, їм ще потрібно буде попрацювати.

Така виборча система, соррі, ми таку прийняли, самі тепер не знаємо, що з нею робити, чесно кажучи, а ось Євгенія, в такому випадку точно буде в Київраді".

Затори, розкрадання міського бюджету, афери на ринку житла та неякісні комунальні послуги. Київ потребує перезавантаження влади, аби забезпечити містянам гідне майбутнє. Які ще існують проблеми в столиці та як їх вирішити? Дивіться наживо. Опубликовано Слуга Народу Воскресенье, 20 сентября 2020 г.

Деталі: Як повідомляє "Слуга народу" в Facebook, перша десятка політсили на виборах до Київради виглядає так:

Євгенія Кулеба, громадська діячка, координаторка створення скверу Небесної сотні, керівниця ГО "Місто-сад". Михайло Присяжнюк, правозахисник, телеведучий, ведучий соціального проєкту "Один за всіх". Олена Говорова, легкоатлетка, призерка Олімпійських ігор, телеведуча. Юрій Федоренко, приватний підприємець, правозахисник, голова громадської організації "Твердиня". Владислав Трубіцин, букініст і меценат, засновник Благодійного фонду "Культурні новації". Лілія Пашинна, адвокатка. Георгій Зантарая, перший чемпіон світу з дзюдо в історії України. Андрій Вітренко, заступник міністра освіти і науки. Вікторія Бурдукова, телевізійна продюсерка ("Ревізор", "Страсті за Ревізором"), голова Експертної ради Української телевізійної академії. Зоряна Скалецька, колишня міністр охорони здоров’я, юристка у галузі медичного права.

Верещук також представила план вирішення топ-10 проблем столиці.

пресслужба президента

В опублікованому плані вказані такі проблеми як розкрадання міського бюджету, затори, забруднення міста, занедбана "соціалка", неякісні житлово-комунальні послуги, проблеми громадського транспорту, недостатня інклюзивність міського простору, незаконні забудови, афери на ринку житла. Десятою проблемою Києва, на думку партії "Слуга народу", є мер міста Віталій Кличко.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.