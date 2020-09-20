"Слуга народу" представила кандидатів у депутати Київради і свій план

Народний депутат фракції "Слуга народу" і кандидат у мери Києва від цієї партії Ірина Верещук представила кандидатів у депутати Київської міської ради від політсили "Слуга народу".

Джерело: представлення кандидатів до Київради від партії на міській партійній конференції "Слуги народу", яка пройшла у внутрішньому дворі університету ім.Т.Шевченка, передає "Інтерфакс-Україна", "Слуга народу" в Facebook

Деталі: Очолила список партії на виборах у Києві координатор створення скверу Небесної сотні, керівниця громадської організації "Місто-сад" і дружина міністра закордонних справ Євгенія Кулеба.

Пряма мова глави партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка: "Євгенія Кулеба буде першим, так званим, нульовим номером, тобто якщо партія "Слуга народу" набере хоча б 5%, решта не факт, що потраплять, їм ще потрібно буде попрацювати.

Така виборча система, соррі, ми таку прийняли, самі тепер не знаємо, що з нею робити, чесно кажучи, а ось Євгенія, в такому випадку точно буде в Київраді".

Затори, розкрадання міського бюджету, афери на ринку житла та неякісні комунальні послуги. Київ потребує перезавантаження влади, аби забезпечити містянам гідне майбутнє. Які ще існують проблеми в столиці та як їх вирішити? Дивіться наживо. Опубликовано Слуга Народу Воскресенье, 20 сентября 2020 г.

Деталі: Також кандидатами в депутати Київської міської ради від партії стали: адвокат і телеведучий Михайло Присяжнюк, юрист Анна Маляр, перший в історії України чемпіон з дзюдо, заслужений майстер спорт Георгій Зантарая, підприємець і громадський активіст Владислав Трубіцин, приватний підприємець, правозахисник Юрій Федоренко, громадський діяч, голова Ради з урбаністики Києва Віталій Селик, заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко, призер Олімпійських ігор з легкої атлетики Олена Говорова, популяризатор науки Ксенія Семенова, керівник ГО "Ветеранська справа", ветеран Олексій Кисельов, президент Асоціації шеф-кухарів України Ігор Брагін.

Разом з тим, як повідомляє "Слуга народу" в Facebook, Верещук також представила план вирішення топ-10 проблем столиці.

пресслужба президента

В опублікованому плані вказані такі проблеми як розкрадання міського бюджету, затори, забруднення міста, занедбана "соціалка", неякісні житлово-комунальні послуги, проблеми громадського транспорту, недостатня інклюзивність міського простору, незаконні забудови, афери на ринку житла. Десятою проблемою Києва, на думку партії "Слуга народу", є мер міста Віталій Кличко.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.