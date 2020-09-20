"Слуга народу" представила кандидатів у депутати Київради і свій план
Народний депутат фракції "Слуга народу" і кандидат у мери Києва від цієї партії Ірина Верещук представила кандидатів у депутати Київської міської ради від політсили "Слуга народу".
Джерело: представлення кандидатів до Київради від партії на міській партійній конференції "Слуги народу", яка пройшла у внутрішньому дворі університету ім.Т.Шевченка, передає "Інтерфакс-Україна", "Слуга народу" в Facebook
Деталі: Очолила список партії на виборах у Києві координатор створення скверу Небесної сотні, керівниця громадської організації "Місто-сад" і дружина міністра закордонних справ Євгенія Кулеба.
Пряма мова глави партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка: "Євгенія Кулеба буде першим, так званим, нульовим номером, тобто якщо партія "Слуга народу" набере хоча б 5%, решта не факт, що потраплять, їм ще потрібно буде попрацювати.
Така виборча система, соррі, ми таку прийняли, самі тепер не знаємо, що з нею робити, чесно кажучи, а ось Євгенія, в такому випадку точно буде в Київраді".
Затори, розкрадання міського бюджету, афери на ринку житла та неякісні комунальні послуги. Київ потребує перезавантаження влади, аби забезпечити містянам гідне майбутнє. Які ще існують проблеми в столиці та як їх вирішити? Дивіться наживо.Опубликовано Слуга Народу Воскресенье, 20 сентября 2020 г.
Деталі: Як повідомляє "Слуга народу" в Facebook, перша десятка політсили на виборах до Київради виглядає так:
- Євгенія Кулеба, громадська діячка, координаторка створення скверу Небесної сотні, керівниця ГО "Місто-сад".
- Михайло Присяжнюк, правозахисник, телеведучий, ведучий соціального проєкту "Один за всіх".
- Олена Говорова, легкоатлетка, призерка Олімпійських ігор, телеведуча.
- Юрій Федоренко, приватний підприємець, правозахисник, голова громадської організації "Твердиня".
- Владислав Трубіцин, букініст і меценат, засновник Благодійного фонду "Культурні новації".
- Лілія Пашинна, адвокатка.
- Георгій Зантарая, перший чемпіон світу з дзюдо в історії України.
- Андрій Вітренко, заступник міністра освіти і науки.
- Вікторія Бурдукова, телевізійна продюсерка ("Ревізор", "Страсті за Ревізором"), голова Експертної ради Української телевізійної академії.
- Зоряна Скалецька, колишня міністр охорони здоров’я, юристка у галузі медичного права.
Верещук також представила план вирішення топ-10 проблем столиці.
В опублікованому плані вказані такі проблеми як розкрадання міського бюджету, затори, забруднення міста, занедбана "соціалка", неякісні житлово-комунальні послуги, проблеми громадського транспорту, недостатня інклюзивність міського простору, незаконні забудови, афери на ринку житла. Десятою проблемою Києва, на думку партії "Слуга народу", є мер міста Віталій Кличко.
Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.