НАБУ затримало депутата Київради Трубіцина та інших причетних до отримання хабаря

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали депутата Київської міської ради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина, який втік від правоохоронців після викриття на отриманні хабаря в 1,2 мільйона гривень.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "Депутата Київради та інших викритих на одержанні 1,26 млн грн неправомірної вигоди посадовців затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу".

Реклама:

Деталі: Наразі правоохоронці вирішують питання щодо вручення затриманим повідомення про підозру.

Що було раніше: Увечері 9 лютого стало відомо, що детективи НАБУ викрили депутата Київради від "Слуги народу" Трубіцина на вимаганні від підприємця хабаря в розмірі 1,2 мільйонів гривень. Депутат обіцяв бізнесменові видати дозволи на вуличну торгівлю в різних районах Києва.

Проте під час викриття правоохоронцями, Трубіцин зумів утекти на авто, як повідомили "Українській правді" джерела в Київраді. Агенти НАБУ зуміли затримали одного з наближених до Трубіцина – його неофіційного помічника Олександра Коча.