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НАБУ затримало депутата Київради Трубіцина та інших причетних до отримання хабаря

Середа, 9 лютого 2022, 20:54
Владислав Трубіцин. Фото: facebook-сторінка політика

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали депутата Київської міської ради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина, який втік від правоохоронців після викриття на отриманні хабаря в 1,2 мільйона гривень.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "Депутата Київради та інших викритих на одержанні 1,26 млн грн неправомірної вигоди посадовців затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу".

Деталі: Наразі правоохоронці вирішують питання щодо вручення затриманим повідомення про підозру.

Що було раніше: Увечері 9 лютого стало відомо, що детективи НАБУ викрили депутата Київради від "Слуги народу" Трубіцина на вимаганні від підприємця хабаря в розмірі 1,2 мільйонів гривень. Депутат обіцяв бізнесменові видати дозволи на вуличну торгівлю в різних районах Києва.

Проте під час викриття правоохоронцями, Трубіцин зумів утекти на авто, як повідомили "Українській правді" джерела в Київраді. Агенти НАБУ зуміли затримали одного з наближених до Трубіцина – його неофіційного помічника Олександра Коча.

Українська правда
Теми: Слуга народуНАБУхабарКиїв
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