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Буде міжнародний трибунал: Зеленський у відповідь на обстріл Росією Харкова

Світлана КізіловаВівторок, 1 березня 2022, 00:21

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ постане перед трибуналом через воєнні злочини, які чинить. Зокрема, йдеться про масивний обстріл житлових кварталів Харкова 28 лютого.

Джерело: звернення президента ввечері у понеділок

Деталі: Зеленський наголосив, що жорстокий обстріл мирного Харкова із реактивної артилерії - це однозначно воєнний злочин. Він додав, що у Харкові немає жодного військового об'єкта, а десятки записів очевидців доводять, що атака російської артилерії була не окремим помилковим залпом, а свідомим знищенням людей, бо росіяни знали, куди стріляють.

Пряма мова президента: За цей злочин точно буде трибунал. Міжнародний. Це порушення всіх конвенцій. Ніхто у світі не пробачить вам вбивство мирних українських людей. Тут Україна. Тут Європа. Тут 2022 рік. Зло, озброєне ракетами, бомбами й артилерією, треба зупинити негайно. Знищити економічно. Показати, що людяність уміє себе захищати. Я вважаю, що треба розглядати повне закриття неба для російських ракет, літаків, гвинтокрилів.

За п'ять днів вторгнення по Україні завдали вже 56 ракетних ударів. Було випущено 113 крилатих ракет. Ось така вона "братська дружба".

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Теми: РосіявійнаХарків
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