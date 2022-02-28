Окупанти обстрілюють житлові квартали Харкова з "Градів"

Російські військові у понеділок масовано обстріляли Харків із "Градів", є загиблі й поранені.

Джерело: радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook, мер Харкова Ігор Терехов, заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха у коментарі УП

Дослівно Геращенко: "Харків щойно масовано обстріляний із "Градів". Десятки загиблих та сотні поранених".

Деталі: Точна кількість загиблих і постраждалих наразі невідома.

За даними УП, обстріл вівся по кварталу вулиць Гвардійців-Широкінців, Дружби Народів та проспекту Тракторобудівників.

Під прицільний обстріл потрапили Державна пожежно-рятувальна частина №22, склади на вулиці Бучми та гаражний кооператив.

Мер Харкова Ігор Терехов у коментарі УП зазначив: "Ідуть обстріли. По житлових кварталах. Це війна, справжня війна".

"У нас поранені, і вбиті жителі, мирні. Жертви серед військових. Не знаю, чи це наступ, але поки ми говоримо, от знову стріляють", - додав він.

Пізніше Терехов повідомив, що точно відомо про одну загиблу жінку, а також 15 поранених військових і 16 цивільних. Водночас він підкреслив, що влада ще не може з’ясувати кількість загиблих.

"Харків – це невід'ємна частина України! Ми будемо робити так, і всі місцеві мешканці це підтримують, ми зібралися в єдиний кулак. Ми будемо стояти до кінця за Україну. Ми єдині як ніколи", – наголосив він.

Заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха у коментарі УП повідомив, що наразі йдуть обстріли мікрорайонів Харкова Олексіївка, Салтівка, Павлополь, там проживає більше 1 млн людей.

"Це страшно, гатять з артилерії просто по житлових будинках. Порахувати втрати поки неможливо. Можливо, далі піде наступ", - сказав співрозмовник.