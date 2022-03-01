В Охтирці після ворожого обстрілу багато жертв, тіла витягають з-під завалів

Розбір разалів після обстрілу в Охтирці, фото: Сумська ОВА

Після обстрілу російською артилерією Охтирки на Сумщині є жертви.

Джерело: кореспондентка Олеся Боровик в ефірі телеканалу Рада

Пряма мова: "В Охтирці досі дістають з-під завалів загиблих, адже там скинули одразу три вакуумні бомби на місто. Тіл загиблих дійсно багато".

Деталі: Водночас ворог поніс великі втрати, трупи знищених російських окупантів збирають по навколишній місцевості представники Червоного хреста, щоб відправити їх з України додому в Росію вже мертвих.

Журналістка додала, що Сумщина продовжує тримати оборону, бо є північним форпостом України. Зокрема, біля Сум було знищено техніку росіян – 20 градів, 96 танків і 8 заправників за допомогою Байрактара.

Нагадаємо: Унаслідок артилерійських обстрілів ворогом на нафтобазі під Охтиркою на Сумщині почалася сильна пожежа.