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В Охтирці окупанти влучили в нафтобазу 

Денис КарловськийПонеділок, 28 лютого 2022, 13:11
Російські "Гради" ведуть обстріли. Фото: getty images

Унаслідок артилерійських обстрілів російських окупантів на нафтобазі під Охтиркою на Сумщині почалася сильна пожежа.

Джерело: telegram-канал голови Сумської військової адміністрації Дмитра Живицького

Деталі: На відео, яке поширив Живицький, видно сильний вогонь із чорним густим димом.

Окупанти поцілили в нафтобазу близько 12:30.

Якраз перед цим в Охтирці оголосили сигнал повітряної тривоги.

Що було раніше: Раніше окупанти знищили нафтобазу у Василькові під Києвом.

Теми: Сумська областьвійнаРосіябойові дії
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