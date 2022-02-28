В Охтирці окупанти влучили в нафтобазу
Понеділок, 28 лютого 2022, 13:11
Унаслідок артилерійських обстрілів російських окупантів на нафтобазі під Охтиркою на Сумщині почалася сильна пожежа.
Джерело: telegram-канал голови Сумської військової адміністрації Дмитра Живицького
Деталі: На відео, яке поширив Живицький, видно сильний вогонь із чорним густим димом.
Окупанти поцілили в нафтобазу близько 12:30.
Якраз перед цим в Охтирці оголосили сигнал повітряної тривоги.
Що було раніше: Раніше окупанти знищили нафтобазу у Василькові під Києвом.