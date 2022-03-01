Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Укрзалізниця запускає евакуаційний рейс з Чопа до Чехії

Ольга Глущенко Вівторок, 1 березня 2022, 01:32
Укрзалізниця запускає евакуаційний рейс з Чопа до Чехії
Фото УЗ

У вівторок, 1 березня, Укрзалізниця запустить евакуаційний рейс з вокзалу міста Чоп до Чехії.

Джерело: Укрзалізниця у Facebook

Дослівно: "1 березня відбудеться евакуаційний рейс з вокзалу міста Чоп до Чехії. Він робитиме зупинки по території Словаччини та Чехії".

Реклама:

Деталі: Відправлення рейсу орієнтовно відбудеться 16:40, однак митний контроль слід пройти до 15:30.

В Укрзалізниці уточнюють, що посадка на поїзд здійснюється за наявності паспорта громадянина України або ж закордонного паспорта.

"Пріоритет надається жінкам та дітям. Проїзд безкоштовний" – зазначають у повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Укрзалізниця призначила додаткові дизель-поїзди з західної України до Польщі і зворотно, щоб покращити обслуговування пасажирів, які прямують до країн ЄС.

Теми: залізницявійнаУкрзалізниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
залізниця
У Польщі повторилося втручання "стоп-сигналом" у роботу залізниці, підозрюваних затримали
У Бурятії на тиждень зупинили поїзди через прорив дамби
У Криму залізничників залучили до шпигунства за пасажирами - партизани
Останні новини
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
Усі новини...
Реклама: