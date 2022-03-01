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Укрзалізниця запускає евакуаційний рейс з Чопа до Чехії

Ольга Глущенко Вівторок, 1 березня 2022, 02:32
Фото УЗ

У вівторок, 1 березня, Укрзалізниця запустить евакуаційний рейс з вокзалу міста Чоп до Чехії.

Джерело: Укрзалізниця у Facebook

Дослівно: "1 березня відбудеться евакуаційний рейс з вокзалу міста Чоп до Чехії. Він робитиме зупинки по території Словаччини та Чехії".

Деталі: Відправлення рейсу орієнтовно відбудеться 16:40, однак митний контроль слід пройти до 15:30.

В Укрзалізниці уточнюють, що посадка на поїзд здійснюється за наявності паспорта громадянина України або ж закордонного паспорта.

"Пріоритет надається жінкам та дітям. Проїзд безкоштовний" – зазначають у повідомленні.

Нагадаємо: Укрзалізниця призначила додаткові дизель-поїзди з західної України до Польщі і зворотно, щоб покращити обслуговування пасажирів, які прямують до країн ЄС.

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Теми: залізницявійнаУкрзалізниця
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