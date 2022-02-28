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Укрзалізниця призначила додаткові потяги до Польщі

Ірина БалачукПонеділок, 28 лютого 2022, 08:40
Укрзалізниця призначила додаткові потяги до Польщі
Фото УЗ

Укрзалізниця призначила додаткові дизель-поїзди з західної України до Польщі і зворотно, щоб покращити обслуговування пасажирів, які прямують до країн ЄС.

Джерело: Укрзалізниця у Telegram

Деталі: Зокрема, призначено:

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  • поїзд № 7620/7621 Львів – Ковель – Ягодин – Хелм вирушатиме зі Львова 28 лютого о 09:00;
  • поїзд №7614/7615 Львів – Ковель – Ягодин – Хелм вирушатиме зі Львова 28 лютого о 14:00;
  • поїзд №7625/7626 Львів – Ковель – Ягодин – Хелм вирушатиме зі Львова 28 лютого 0 21:00;
  • поїзд 949/950 Львів – Грубешів вирушатиме зі Львова 28 лютого та 1-2 березня о 08:00;
  • поїзд №7625/7626 Львів – Чоп – Львів відправиться зі Львова об 11:00 28 лютого.

Посадка у дизель-поїзди відбуватиметься в порядку живої черги. Перевага надаватиметься жінкам, дітям та людям похилого віку.

Укрзалізниця просить стежити за оголошеннями на вокзалах – там люди зможуть отримати детальнішу інформацію, а також дізнатися про можливі зміни у розкладі.

Теми: Укрзалізницявійна
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