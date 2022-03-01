В Україні відбувся перший тест Starlink: швидкість - до 200 Мбіт/с

Інженер із Києва Олег Кутков провів у себе вдома тест супутникового інтернету Starlink від компанії Ілона Маска SpaceX.

Джерело: Facebook Куткова.

Дослівно: "SpaceX Starlink працює в Києві, Україна! Приймач розмістив просто за моїм вікном, навіть без регулювання і з відключеними моторами.

Максимальна швидкість деякий час була >200 Мбіт/с".

Деталі: Кутков поясив, що придбав обладнання для отримання інтернету давно, але досі воно не ловило сигнал.

В коментарі під постом він написав, що коли почув про доступність Starlink в Україні, вирішив протестувати обладнання.

Дослівно: "Днями Маск написав, що тепер сервіс працює в Україні. Я перевірив, у мене не працювало, став спілкуватися з народом зі SpaceX, вирішували питання і ось мій перший офіційний тест".

Що було раніше: Віцепрем’єр з цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до американського бізнесмена Ілона Макса з проханням надати Україні доступ до швидкісного інтернету Starlink. Маск відгукнувся і відправив обладнання в Україну.

28 лютого перші термінали Starlink, за словами Федорова, прибули в Україну.