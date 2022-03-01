Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні відбувся перший тест Starlink: швидкість - до 200 Мбіт/с

Роман РоманюкВівторок, 1 березня 2022, 02:50

Інженер із Києва Олег Кутков провів у себе вдома тест супутникового інтернету Starlink від компанії Ілона Маска SpaceX.

Джерело: Facebook Куткова. 

Дослівно: "SpaceX Starlink працює в Києві, Україна! Приймач розмістив просто за моїм вікном, навіть без регулювання і з відключеними моторами.

Реклама:

Максимальна швидкість деякий час була >200 Мбіт/с".

Деталі: Кутков поясив, що придбав обладнання для отримання інтернету давно, але досі воно не ловило сигнал.

В коментарі під постом він написав, що коли почув про доступність Starlink в Україні, вирішив протестувати обладнання.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "Днями Маск написав, що тепер сервіс працює в Україні. Я перевірив, у мене не працювало, став спілкуватися з народом зі SpaceX, вирішували питання і ось мій перший офіційний тест".

Що було раніше: Віцепрем’єр з цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до американського бізнесмена Ілона Макса з проханням надати Україні доступ до швидкісного інтернету Starlink. Маск відгукнувся і відправив обладнання в Україну. 

28 лютого перші термінали Starlink, за словами Федорова, прибули в Україну.

Теми: інтернетМаскФедоров
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
інтернет
Росіяни вимагають у людей в окупації завантажувати шпигунський додаток – ЦНС
Спецслужби Латвії виявили заклики приєднатися до "ПВК Вагнер"
У Росії масові збої в роботі Google, Роскомнагляд відреагував
Останні новини
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
Усі новини...
Реклама: