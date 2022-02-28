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Перші станції супутникового інтернету StarLink прибули до України – Федоров 

Олена РощінаПонеділок, 28 лютого 2022, 23:11
Михйало Федоров, фото з telegram

Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров завляє, що в Україну прибула перша партія  станцій супутникового Інтернету StarLink.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова: "Перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink прибула до України! Дякую Ілону Маску та всім партнерам вільної України! Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах!".

Михайло Федоров
Михайло Федоров

Цьому передувало: 26 лютого Федоров попросив засновника SpaceX Ілона Маска забезпечити Україну станціями StarLnk та доступом до супутникового Інтернету. 27 лютого міністр повідомив, що термінали StarLink  їдуть в Україну.

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Теми: ФедоровМаскінтернетвійна
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