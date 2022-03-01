Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Warner Bros. скасували показ “Бетмена” в Росії за день до прем'єри

Анастасія КалатурВівторок, 1 березня 2022, 05:09
Warner Bros. скасували показ “Бетмена” в Росії за день до прем'єри
ФОТО: GETTY

Американська кінокомпанія Warner Bros. відклала  реліз "Бетмена" в Росії, де він мав вийти 2 березня.

Джерело: Variety

Дослівно: "У зв'язку з гуманітарною кризою в Україні WarnerMedia призупиняє випуск свого художнього фільму "Бетмен" у Росії… Ми продовжуватимемо стежити за розвитком ситуації".

Реклама:

Деталі: Пізніше ввечері Sony Pictures також призупинила плани виходу фільму "Морбіус" та інших "з огляду на воєнні дії, що продовжуються в Україні, і невизначеність, що виникла в результаті цього, і гуманітарну кризу, що розгортається в цьому регіоні".

Що передувало: Раніше стало відомо, що Walt Disney Company призупиняє показ своїх фільмів у кінотеатрах Росії.

Теми: кіно
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
кіно
Дитина-месія, грабіжник з амнезією та дві жінки-детектива: найцікавіші серіали вересня
Фільм "Барбі" уже зібрав в українському прокаті понад 110 мільйонів
"Тіні забутих предків" та українка з дебютом. Що покажуть на Венеційському кінофестивалі
Останні новини
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
Усі новини...
Реклама: