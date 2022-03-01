Warner Bros. скасували показ “Бетмена” в Росії за день до прем'єри

Американська кінокомпанія Warner Bros. відклала реліз "Бетмена" в Росії, де він мав вийти 2 березня.

Джерело: Variety

Дослівно: "У зв'язку з гуманітарною кризою в Україні WarnerMedia призупиняє випуск свого художнього фільму "Бетмен" у Росії… Ми продовжуватимемо стежити за розвитком ситуації".

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Деталі: Пізніше ввечері Sony Pictures також призупинила плани виходу фільму "Морбіус" та інших "з огляду на воєнні дії, що продовжуються в Україні, і невизначеність, що виникла в результаті цього, і гуманітарну кризу, що розгортається в цьому регіоні".

Що передувало: Раніше стало відомо, що Walt Disney Company призупиняє показ своїх фільмів у кінотеатрах Росії.