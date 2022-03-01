Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Warner Bros. скасували показ “Бетмена” в Росії за день до прем'єри

Анастасія КалатурВівторок, 1 березня 2022, 06:09
ФОТО: GETTY

Американська кінокомпанія Warner Bros. відклала  реліз "Бетмена" в Росії, де він мав вийти 2 березня.

Джерело: Variety

Дослівно: "У зв'язку з гуманітарною кризою в Україні WarnerMedia призупиняє випуск свого художнього фільму "Бетмен" у Росії… Ми продовжуватимемо стежити за розвитком ситуації".

Деталі: Пізніше ввечері Sony Pictures також призупинила плани виходу фільму "Морбіус" та інших "з огляду на воєнні дії, що продовжуються в Україні, і невизначеність, що виникла в результаті цього, і гуманітарну кризу, що розгортається в цьому регіоні".

Що передувало: Раніше стало відомо, що Walt Disney Company призупиняє показ своїх фільмів у кінотеатрах Росії.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: кіно
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК

Кабмін визначився, що робити з тілами окупантів

Путін готовий продовжувати діалог, лише якщо Україна виконає всі вимоги РФ

Фото, Відео, ОновленоНа антивоєнних акціях у РФ поліція жорстоко б’є людей: тисячі затриманих

Окупанти обстріляли Краматорськ: є жертви, багато поранених

Путін - Ердогану: Зупиню війська, лише коли Україна здасться

Усі новини...
кіно
В Київ підтримати українців приїхав Шон Пенн
Книжкові магазини та кіно: українці вже витратили 3,4 мільярда з "єПідтримки"
Помер український режисер Геннадій Тарасуль
Останні новини
18:59
В Росії на мітингах затримали понад 4 тисячі людей
18:51
В умовах воєнного стану: Кабмін заборонив стягнення штрафів за несплату комуналки
18:50
відеоНад Харковом збили ворожий винищувач, але летять ще кілька
18:43
Ворог вдарив по Вінниці з Чорного моря, кількість жертв уточнюється - Повітряні сили
18:42
Актор Паша Лі загинув під обстрілами в Ірпені
18:41
У путінській Раді з прав людини заявили про важкі наслідки війни з Україною
18:35
Пропаганда РФ в ділі: окупанти вже знайшли в Україні "бойові" наркотики, чуму і сибірську виразку
18:34
Макрон закликав Путіна припинити військові дії і забезпечити захист ядерних об'єктів України
18:31
Російські війська обстріляли блокпост на Київщині: 5 загиблих
18:27
Новинський: Назвати Путіна злочинцем може тільки суд
Усі новини...