На Київщині ворог обстріляв реабілітаційний центр Мінветеранів

У селищі Бородянка Київської області ворог обстріляв реабілітаційний центр Міністерства у справах ветеранів України.

Джерело: відеозвернення міністерки у справах ветеранів України Юлії Лапутіної

Пряма мова: "Нещодавно було обстріляно реабілітаційний центр Міністерства у справах ветеранів України у селищі Бородянка Київської області.

Це – акт порушення міжнародного гуманітарного права, акт насильства, який буде покарано".

Що передувало: Танки зі складу російських окупаційних військ при слідуванні через населений пункт Бородянка, за наказом своїх командирів, почали свідомо руйнувати інфраструктуру та помешкання, також окрема група танків відкрила хаотичний вогонь по багатоповерхівках.

Нагадаємо: Неподалік від Києва снаряд влучив у пологовий будинок "Адоніс".