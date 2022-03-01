Кадиров визнав перші жертви серед чеченської "гвардії"
Вівторок, 1 березня 2022, 07:30
Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив про двох загиблих і шістьох поранених в Україні своїх бійців.
Джерело: Telegram Кадирова.
Дослівно: "Серед уродженців Чеченської Республіки вже є, на жаль, втрати. Двоє померло, ще шестеро отримали поранення різного ступеня".
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Деталі: Кадиров закликав своє командування до ще більшої жорсткості "без зайвих церемоній", маючи на увазі перехід "до великомасштабних заходів" та штурму міст.
Що було раніше: У районі Гостомеля у суботу українські військові розгромили спецпідрозділ Росгвардії Чечні. Тоді було знищено генерала Магомеда Тушаєва – командира 141-го моторизованого полку росгвардії Чечні.
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