Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кадиров визнав перші жертви серед чеченської "гвардії"

Вівторок, 1 березня 2022, 08:30

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив про двох загиблих і шістьох поранених в Україні своїх бійців.

Джерело: Telegram Кадирова.

Дослівно: "Серед уродженців Чеченської Республіки вже є, на жаль, втрати. Двоє померло, ще шестеро отримали поранення різного ступеня".

Деталі: Кадиров закликав своє командування до ще більшої жорсткості "без зайвих церемоній", маючи на увазі перехід "до великомасштабних заходів" та штурму міст.

Що було раніше: У районі Гостомеля у суботу українські військові розгромили спецпідрозділ Росгвардії Чечні. Тоді було знищено генерала Магомеда Тушаєва – командира 141-го моторизованого полку росгвардії Чечні.

28 лютого російські війська обстрілювали житлові квартали Харкова із реактивної артилерії.

Теми: РосіявійнаКадиров
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Путін готовий продовжувати діалог, лише якщо Україна виконає всі вимоги РФ

Фото, Відео, ОновленоНа антивоєнних акціях у РФ поліція жорстоко б’є людей: тисячі затриманих

Окупанти обстріляли Краматорськ: є жертви, багато поранених

Путін - Ердогану: Зупиню війська, лише коли Україна здасться

відеоВорог завдав ракетного удару по об'єкту під Вінницею

відеоБомбардування цивільних було запланованим – Зеленський про документи та мапи полонених

Усі новини...
Росія
Ворог продовжує нести втрати: 5 710 солдатів, понад 800 бойових машин, 198 танків
В Україні створили чат-бот для збору доказів до позовів проти Путіна
Діти війни
Останні новини
17:13
Кабмін визначився, що робити з тілами окупантів
17:03
Ракети, що влучили по Вінниці, не запускали з Придністров’я – міноборони Молдови
17:01
На Донеччині внаслідок обстрілів пошкоджено магістральний газопровід – Оператор ГТС
17:00
Над Охматдитом у Києві збили крилату ракету окупантів
16:31
Путін готовий продовжувати діалог, лише якщо Україна виконає всі вимоги РФ
16:31
Від початку війни в Україну повернулись понад 140 тисяч громадян, більшість - чоловіки
16:24
ФОТО, ВІДЕОВнаслідок ракетного удару окупантів по Вінницькому аеропорту загинула одна людина 
16:10
ЄІБ перенаправить з інших проєктів у бюджет України 640 мільйонів євро
16:10
Путін каже, що може говорити у форматі МАГАТЕ-РФ-Україна 
16:09
В Україні за час війни побралися майже 4 тис. пар і народилося більше 4 тис. дітей – Мін'юст
Усі новини...