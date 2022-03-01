Кадиров визнав перші жертви серед чеченської "гвардії"

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив про двох загиблих і шістьох поранених в Україні своїх бійців.

Джерело: Telegram Кадирова.

Дослівно: "Серед уродженців Чеченської Республіки вже є, на жаль, втрати. Двоє померло, ще шестеро отримали поранення різного ступеня".

Деталі: Кадиров закликав своє командування до ще більшої жорсткості "без зайвих церемоній", маючи на увазі перехід "до великомасштабних заходів" та штурму міст.

Що було раніше: У районі Гостомеля у суботу українські військові розгромили спецпідрозділ Росгвардії Чечні. Тоді було знищено генерала Магомеда Тушаєва – командира 141-го моторизованого полку росгвардії Чечні.

28 лютого російські війська обстрілювали житлові квартали Харкова із реактивної артилерії.