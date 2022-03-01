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Росія зазнає нищівних руйнувань на всіх фронтах – Резніков

Ірина БалачукВівторок, 1 березня 2022, 08:46
Олексій Резніков. Фото з Facebook

Путінська Росія, яка вночі 24 лютого напала на Україну, зазнає нищівних руйнувань на всіх фронтах – воєнному, економічному, кіберфоронті.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков у Facebook

Пряма мова Резнікова: "122 години опору. Завдяки героїзму наших захисників і захисниць відкриваються нові фронти, де ворог зазнає втрат. Хочу відзначити наших хлопців та дівчат на сході. Вони стали нездоланим бар’єром для ворога, це його страшенно деморалізує.

На економічному фронті Росія вже зазнала нищівних руйнувань. Російська валюта перетворюється на звичайний папір. Є перша заборона на експорт російської нафти.

До знищення армії окупантів долучилась міжнародна ІТ-спільнота. Навіть українські школярі перейшли у наступ на кіберфронті".

Деталі: Міністр також нагадав, що збільшуються поставки зброї та усього необхідного з Європи. А в Росії сотні тисяч людей вже дізналися, що влада їм бреше, що немає ніякої "спецоперації", а є звичайна загарбницька війна, на якій уже загинули тисячі росіян.  

Резніков підкреслив, що варварські російські обстріли ракетами та РСЗО мирних міст – це свідчення, що вони нездатні більше воювати з озброєними українцями, а можуть лише з мирними, як останні боягузи.

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Пряма мова міністра оборони: "Це воєнний злочин. Його безпосередні виконавці та організатори приречені решту свого існування носити тавро вбивць і ховатися. Їх чекає трибунал.

Буде справедливо, якщо спеціальний міжнародний трибунал буде створено у Харкові. До речі, саме у Харкові у 1943 році відбувся перший процес, внаслідок якого нацистів було засуджено за воєнні злочини. Тепер "Харківський трибунал" має винести вирок кремлівським послідовникам Гітлера, які вже його "перевершили"".

Теми: РезніковРосіявійна
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