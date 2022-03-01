Росія зазнає нищівних руйнувань на всіх фронтах – Резніков

Путінська Росія, яка вночі 24 лютого напала на Україну, зазнає нищівних руйнувань на всіх фронтах – воєнному, економічному, кіберфоронті.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков у Facebook

Пряма мова Резнікова: "122 години опору. Завдяки героїзму наших захисників і захисниць відкриваються нові фронти, де ворог зазнає втрат. Хочу відзначити наших хлопців та дівчат на сході. Вони стали нездоланим бар’єром для ворога, це його страшенно деморалізує.

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На економічному фронті Росія вже зазнала нищівних руйнувань. Російська валюта перетворюється на звичайний папір. Є перша заборона на експорт російської нафти.

До знищення армії окупантів долучилась міжнародна ІТ-спільнота. Навіть українські школярі перейшли у наступ на кіберфронті".

Деталі: Міністр також нагадав, що збільшуються поставки зброї та усього необхідного з Європи. А в Росії сотні тисяч людей вже дізналися, що влада їм бреше, що немає ніякої "спецоперації", а є звичайна загарбницька війна, на якій уже загинули тисячі росіян.

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Резніков підкреслив, що варварські російські обстріли ракетами та РСЗО мирних міст – це свідчення, що вони нездатні більше воювати з озброєними українцями, а можуть лише з мирними, як останні боягузи.

Пряма мова міністра оборони: "Це воєнний злочин. Його безпосередні виконавці та організатори приречені решту свого існування носити тавро вбивць і ховатися. Їх чекає трибунал.

Буде справедливо, якщо спеціальний міжнародний трибунал буде створено у Харкові. До речі, саме у Харкові у 1943 році відбувся перший процес, внаслідок якого нацистів було засуджено за воєнні злочини. Тепер "Харківський трибунал" має винести вирок кремлівським послідовникам Гітлера, які вже його "перевершили"".