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В Україні створили чат-бот для збору доказів до позовів проти Путіна

Анастасія КалатурВівторок, 1 березня 2022, 08:31
В Україні створили чат-бот для збору доказів до позовів проти Путіна
ФОТО: GETTY

В Україні створили чат-бот Tribunal.ua для збору фото- і відеодокази для юридичних позовів проти Володимира Путіна.

Джерело: Tribunal.ua

Дослівно: "Чат-бот TRIBUNAL.UA збирає фото- і відеодокази для юридичних позовів. Наразі кожен українець — свідок війни. Усі випадки скоєння злочину мають бути зафіксовані та використані у юридичній площині на міжнарожній арені задля того, аби побачити Володимира Путіна в Гаазі".

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Деталі: Бот доступний у Telegram @tribunal_ua_bot.

Щоб зафіксувати злочин, потрібно дістати камеру та розпочати зйомку:

  • Власне обличчя та назвіть: своє ПІБ, дату, час та точне місце зйомки (геолокація)
  • Свідчення поранених та постраждалих з вказанням ПІБ та дати народження, контактних даних (адреса, номер телефону)
  • Деталі пошкодження майна (будівлі, транспортних засобів, іншого майна)
  • Деталі ворога (техніка, зброя ворога, пересування, особисті дані)

Що фіксувати?

ВІДЕО ДНЯ

1. Докази вбивства та насильства цивільних чи військових осіб:

  • вбивства
  • катування (побиття, згвалтування, каліцтво)
  • утримання у заручниках чи у полоні

2. Докази використання зброї та військової техніки РФ:

  • обстріли зі стрілецької зброї, артилерії чи повітря
  • використання вогнепальної зброї
  • пересування та застосування військової техніки

3. Докази грабежу, заволодіння та руйнування майна цивільних та держави:

  • привласнення та руйнування майна, транспорту, пального
  • руйнування культурних пам’яток

4. Персональні дані ворога:

  • персональні дані, документи, паспорти
  • позивні та псевдоніми
  • розпізнавальні знаки

Усі надіслані матеріали буде зібрано та використано у справі проти Росії.

Сайт чат-боту

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Зазначається, що перш за все, чат-бот TRIBUNAL.UA знадобиться силам територіальної оборони, які перебувають увесь час на вулицях, але також ним може скористатися будь-хто.

Нагадаємо: Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан вирішив почати розслідування щодо скоєння Росією воєнного злочину й злочину проти людства в Україні. Він  доручив своїй команді вивчити всі можливості "збереження доказів". 

Теми: РосіяПутінсуд
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