В Україні створили чат-бот для збору доказів до позовів проти Путіна

В Україні створили чат-бот Tribunal.ua для збору фото- і відеодокази для юридичних позовів проти Володимира Путіна.

Джерело: Tribunal.ua

Дослівно: "Чат-бот TRIBUNAL.UA збирає фото- і відеодокази для юридичних позовів. Наразі кожен українець — свідок війни. Усі випадки скоєння злочину мають бути зафіксовані та використані у юридичній площині на міжнарожній арені задля того, аби побачити Володимира Путіна в Гаазі".

Деталі: Бот доступний у Telegram @tribunal_ua_bot.

Щоб зафіксувати злочин, потрібно дістати камеру та розпочати зйомку:

Власне обличчя та назвіть: своє ПІБ, дату, час та точне місце зйомки (геолокація)

Свідчення поранених та постраждалих з вказанням ПІБ та дати народження, контактних даних (адреса, номер телефону)

Деталі пошкодження майна (будівлі, транспортних засобів, іншого майна)

Деталі ворога (техніка, зброя ворога, пересування, особисті дані)

Що фіксувати?

1. Докази вбивства та насильства цивільних чи військових осіб:

вбивства

катування (побиття, згвалтування, каліцтво)

утримання у заручниках чи у полоні

2. Докази використання зброї та військової техніки РФ:

обстріли зі стрілецької зброї, артилерії чи повітря

використання вогнепальної зброї

пересування та застосування військової техніки

3. Докази грабежу, заволодіння та руйнування майна цивільних та держави:

привласнення та руйнування майна, транспорту, пального

руйнування культурних пам’яток

4. Персональні дані ворога:

персональні дані, документи, паспорти

позивні та псевдоніми

розпізнавальні знаки

Усі надіслані матеріали буде зібрано та використано у справі проти Росії.

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Зазначається, що перш за все, чат-бот TRIBUNAL.UA знадобиться силам територіальної оборони, які перебувають увесь час на вулицях, але також ним може скористатися будь-хто.

Нагадаємо: Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан вирішив почати розслідування щодо скоєння Росією воєнного злочину й злочину проти людства в Україні. Він доручив своїй команді вивчити всі можливості "збереження доказів".