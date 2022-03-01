В Україні створили чат-бот для збору доказів до позовів проти Путіна
В Україні створили чат-бот Tribunal.ua для збору фото- і відеодокази для юридичних позовів проти Володимира Путіна.
Джерело: Tribunal.ua
Дослівно: "Чат-бот TRIBUNAL.UA збирає фото- і відеодокази для юридичних позовів. Наразі кожен українець — свідок війни. Усі випадки скоєння злочину мають бути зафіксовані та використані у юридичній площині на міжнарожній арені задля того, аби побачити Володимира Путіна в Гаазі".
Деталі: Бот доступний у Telegram @tribunal_ua_bot.
Щоб зафіксувати злочин, потрібно дістати камеру та розпочати зйомку:
- Власне обличчя та назвіть: своє ПІБ, дату, час та точне місце зйомки (геолокація)
- Свідчення поранених та постраждалих з вказанням ПІБ та дати народження, контактних даних (адреса, номер телефону)
- Деталі пошкодження майна (будівлі, транспортних засобів, іншого майна)
- Деталі ворога (техніка, зброя ворога, пересування, особисті дані)
Що фіксувати?
1. Докази вбивства та насильства цивільних чи військових осіб:
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- вбивства
- катування (побиття, згвалтування, каліцтво)
- утримання у заручниках чи у полоні
2. Докази використання зброї та військової техніки РФ:
- обстріли зі стрілецької зброї, артилерії чи повітря
- використання вогнепальної зброї
- пересування та застосування військової техніки
3. Докази грабежу, заволодіння та руйнування майна цивільних та держави:
- привласнення та руйнування майна, транспорту, пального
- руйнування культурних пам’яток
4. Персональні дані ворога:
- персональні дані, документи, паспорти
- позивні та псевдоніми
- розпізнавальні знаки
Усі надіслані матеріали буде зібрано та використано у справі проти Росії.
Зазначається, що перш за все, чат-бот TRIBUNAL.UA знадобиться силам територіальної оборони, які перебувають увесь час на вулицях, але також ним може скористатися будь-хто.
Нагадаємо: Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан вирішив почати розслідування щодо скоєння Росією воєнного злочину й злочину проти людства в Україні. Він доручив своїй команді вивчити всі можливості "збереження доказів".