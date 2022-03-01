Ворог продовжує нести втрати: 5 710 солдатів, понад 800 бойових машин, 198 танків
Вівторок, 1 березня 2022, 09:51
Станом на 6 ранку 1 березня ворог втратив уже понад 5,7 тисячі солдатів, понад 800 бойових машин, майже 200 танків та багато іншої техніки, 200 російских військових – у полоні.
Джерело: Міністерство оборони
Деталі: Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 (станом на 06:00) склали:
- в особовому складі – 5710 осіб,
- полонених – 200,
Знищено та пошкоджено:
- літаків – 29,
- гелікоптерів – 29,
- танків ‒ 198,
- ББМ ‒ 846,
- артилерійських систем – 77,
- засоби ППО – 7,
- РСЗВ – 24,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3,
- катери – 2,
- автомобільної техніки – 305.
У Міноборони зазначили, що дані уточняються, оскільки підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.
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