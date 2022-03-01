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Ворог продовжує нести втрати: 5 710 солдатів, понад 800 бойових машин, 198 танків

Ірина БалачукВівторок, 1 березня 2022, 09:51
Знищена техніка ворога у Бучі під Києвом. Фото з ТГ-пабліка Ирпень | Буча | Гостомель

Станом на 6 ранку 1 березня ворог втратив уже понад 5,7 тисячі солдатів, понад 800 бойових машин, майже 200 танків та багато іншої техніки, 200 російских військових – у полоні.

Джерело: Міністерство оборони

Деталі: Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 (станом на 06:00) склали:

  • в особовому складі – 5710 осіб,
  • полонених – 200,

Знищено та пошкоджено:

  • літаків – 29,
  • гелікоптерів – 29,
  • танків ‒ 198,
  • ББМ ‒ 846,
  • артилерійських систем – 77,
  • засоби ППО – 7,
  • РСЗВ – 24,
  • цистерн з ПММ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3,
  • катери – 2,
  • автомобільної техніки – 305.

У Міноборони зазначили, що дані уточняються, оскільки підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.  

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Теми: Росіявійна
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