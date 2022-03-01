Після вибуху у Харківській ОДА щонайменше двоє загиблих

Внаслідок авіаційного удару по Центру Харкова і влучання ракети в будівлю ОДА, щонайменше дві людини загинули.

Джерело: коментар УП заступника голови ОДА Романа Семенухи, ДСНС.

Цитата: "Був з літака удар ракетами двома по площі і будівлі.

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Підтверджено двоє загиблих, але там ще розбирають завал, можливо кількість жертв зросте.

Рятувальники наші - справжні герої, не бояться нічого, працюють, дістають людей".

Деталі: ДСНС повідомляє про 6 постраждалих, з яких одна дитина. Рятувальники уточнюють кількість жертв.

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За словами Семенухи, після вибуху будівля ОДА навряд чи буде придатна для використання.

Цитата: "Там пробої і руйнування, використовувати далі будинок не можна. Росіяни продовжують бити по центру".

Харківська ОДА після російської ракети pic.twitter.com/DxPG3U8W9L — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2022

Що було раніше: Російська авіація завдала два ракетних удари по центру Харкова, одна ракета влучила в площу Свободи, інша - в будівлю ОДА.