Херсоном їде російська техніка, беруть людей у полон – ОДА
Вівторок, 1 березня 2022, 09:40
У Херсоні містом їде російська окупаційна техніка, повідомив очільник Облдержадміністрації Геннадій Лагута.
Джерело: Лагута в коментарі УП
Деталі: Наразі подробиць ніяких немає, але глава ОДА показав фото і відео, де вулицями міста їде російська бронетехніка.
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Upd. Лагута повідомив у соцмережах, що у Херсоні окупати, які заходять на територію міста, захоплюють місцевих мешканців у полон. Ймовірно їх використовуватимуть як живий щит для просування вперед, вважає Лагута.
Наразі в Херсоні повітряна тривога. У місті чутно сильні вибухи.
"По Херсону їде російська бронетехніка", – голова ОДА Геннадій Лагута pic.twitter.com/n41As8wRAV— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2022ВІДЕО ДНЯ
Передісторія: Раніше повідомлялося, що на в'їздах до Херсона російська армія встановила блокпости.