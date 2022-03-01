Херсоном їде російська техніка, беруть людей у полон – ОДА

У Херсоні містом їде російська окупаційна техніка, повідомив очільник Облдержадміністрації Геннадій Лагута.

Джерело: Лагута в коментарі УП

Деталі: Наразі подробиць ніяких немає, але глава ОДА показав фото і відео, де вулицями міста їде російська бронетехніка.

Upd. Лагута повідомив у соцмережах, що у Херсоні окупати, які заходять на територію міста, захоплюють місцевих мешканців у полон. Ймовірно їх використовуватимуть як живий щит для просування вперед, вважає Лагута.

Наразі в Херсоні повітряна тривога. У місті чутно сильні вибухи.

"По Херсону їде російська бронетехніка", – голова ОДА Геннадій Лагута pic.twitter.com/n41As8wRAV — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2022

Передісторія: Раніше повідомлялося, що на в'їздах до Херсона російська армія встановила блокпости.