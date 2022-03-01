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Херсоном їде російська техніка, беруть людей у полон – ОДА

Роман ПетренкоВівторок, 1 березня 2022, 09:40
Херсоном їде російська техніка, беруть людей у полон – ОДА
фото та відео Геннадія Лагути

У Херсоні містом їде російська окупаційна техніка, повідомив очільник Облдержадміністрації Геннадій Лагута.

Джерело: Лагута в коментарі УП

Деталі: Наразі подробиць ніяких немає, але глава ОДА показав фото і відео, де вулицями міста їде російська бронетехніка.

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Upd. Лагута повідомив у соцмережах, що у Херсоні окупати, які заходять на територію міста, захоплюють місцевих мешканців у полон. Ймовірно їх використовуватимуть як живий щит для просування вперед, вважає Лагута.

Наразі в Херсоні повітряна тривога. У місті чутно сильні вибухи.

Передісторія: Раніше повідомлялося, що на в'їздах до Херсона російська армія встановила блокпости.

Теми: ХерсонРосіявійна
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