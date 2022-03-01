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Лукашенко запевняє, що Білорусь не збирається воювати проти України, але підготував ППО

Катерина ТищенкоВівторок, 1 березня 2022, 09:52
Лукашенко запевняє, що Білорусь не збирається воювати проти України, але підготував ППО
Лукашенко і Путін, фото AFP via Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не планує брати участь у війні Росії проти України.

Джерело: Лукашенко на нараді з членами Ради безпеки та керівництвом Ради міністрів, пише БЕЛТА

Пряма мова: "Білоруська армія жодної участі у бойових діях не брала і не бере. Ми можемо це довести будь-кому".

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"Більш того, російське керівництво ніколи не ставило перед нами це питання – про нашу участь у збройному конфлікті. Ми й надалі не збираємося брати участь у цій спецоперації в Україні. Немає такої потреби".

Деталі: Лукашенко заявив, що білоруська армія прикриває державний кордон від Бреста до Мозиря "для запобігання проникненню в країну радикалів, зброї".

За словами Лукашенка, американці визнали, що не бачать, щоб Збройні Сили Білорусі брали участь у війні проти України чи готувалися до участі.

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"Це у відповідь на заяви наших мерзотників-втікачів, які розгорнули кампанію по всій Білорусі, що завтра ці, ці, ці частини будуть введені на територію України. Жодних мною рішень не приймалося. І без мого рішення ці частини не можуть бути виведені навіть із казарми", - запевнив він.

При цьому, за словами Лукашенка, у Білорусі приведено в готовність сили ППО, щоб не допустити "ударів у спину" російським військам.

"Міністр оборони доповів мені про готовність до прикриття західного кордону ще п'ятьма батальйонами", - сказав він.

"По-іншому ми не можемо. Ми постійно очікуємо на провокації від західних партнерів. То в політиці, то в економіці, то у військовій сфері", - заявив Лукашенко.

Оновлено: При цьому в прес-службі оперативного командування "Північ" повідомили УП, що присутність білоруських військ на Чернігівщині фіксують уже третій день.

Теми: Лукашенко
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