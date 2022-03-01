Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Чернігівщину зайшли білоруські війська

Катерина ТищенкоВівторок, 1 березня 2022, 11:33

На територію Чернігівської області зайшли білоруські війська.

Джерело: речник регіонального управління сил тероборони "Північ" Віталій Кирилов у коментарі Суспільному, пресслужба оперативного командування "Північ" у коментарі УП

Деталі: Він підтвердив інформацію про те, що до Чернігівської області увійшли білоруські війська.

Як додали в прес-службі оперативного командування "Північ", присутність білоруських військ на Чернігівщині фіксують вже третій день. Ідентифікують їх за маркуванням у вигляді 0.

Також у командуванні додали, що у білорусів слабкий бойовий дух і вони не бажають воювати проти українців.

Що передувало: У вівторок самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не планує брати участь у війні Росії проти України.

Теми: БілорусьЧернігівська областьвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Київ веде переговори про евакуацію з Бучі й Гостомеля – Арестович 

Евакуація в Маріуполі почнеться з 12:00 – голова області

Шпигуни, посіпаки, ДРГ, коригувальники: СБУ розповіла про знешкоджених агентів ворога

Херсонщина знову без мобільного зв’язку

CNN: США і Польща обговорюють передачу Україні винищувачів

Три тисячі американських ветеранів воюватимуть за Україну

Усі новини...
Білорусь
Лукашенко розповів, як Путін виправдовував атаку на Україну з Білорусі
Світоліна відмовилася грати проти спортсменок — представниць Росії чи Білорусі
Залишається високою ймовірність нападу військ Лукашенка на Україну – ЦОС
Останні новини
11:42
Нафтогаз закликає міжнародні нафтосервісні компанії припинити роботу в Росії
11:40
Армія РФ намагається розвернутися в бік Південноукраїнської АЕС – Арестович
11:40
Німецький біатлоніст Лессер запустив інформаційну кампанію для України
11:31
Окупанти атакують танками Миколаїв – ОДА
11:29
Не більше 5 тисяч доларів на місяць: у РФ обмежили перекази фізособам за кордон
11:27
Росія знімає санкції з Грузії на тлі небажання Тбілісі підтримувати Україну
11:25
У "Дії" тепер є телебачення – транслюватимуть єдині новини
11:23
Британська розвідка: Росія у населених пунктах використовує тактики Чечні і Сирії
11:19
"Карма в дії": Путін послав на смерть в Україну військових зрадників 2014 року
11:19
На Миколаївщині загинув хлопець – підняв осколок, а противник тікає по кущах – голова області
Усі новини...