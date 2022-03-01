На Чернігівщину зайшли білоруські війська
На територію Чернігівської області зайшли білоруські війська.
Джерело: речник регіонального управління сил тероборони "Північ" Віталій Кирилов у коментарі Суспільному, пресслужба оперативного командування "Північ" у коментарі УП
Деталі: Він підтвердив інформацію про те, що до Чернігівської області увійшли білоруські війська.
Як додали в прес-службі оперативного командування "Північ", присутність білоруських військ на Чернігівщині фіксують вже третій день. Ідентифікують їх за маркуванням у вигляді 0.
Також у командуванні додали, що у білорусів слабкий бойовий дух і вони не бажають воювати проти українців.
Що передувало: У вівторок самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не планує брати участь у війні Росії проти України.