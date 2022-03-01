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На Чернігівщину зайшли білоруські війська

Катерина ТищенкоВівторок, 1 березня 2022, 10:33
На Чернігівщину зайшли білоруські війська

На територію Чернігівської області зайшли білоруські війська.

Джерело: речник регіонального управління сил тероборони "Північ" Віталій Кирилов у коментарі Суспільному, пресслужба оперативного командування "Північ" у коментарі УП

Деталі: Він підтвердив інформацію про те, що до Чернігівської області увійшли білоруські війська.

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Як додали в прес-службі оперативного командування "Північ", присутність білоруських військ на Чернігівщині фіксують вже третій день. Ідентифікують їх за маркуванням у вигляді 0.

Також у командуванні додали, що у білорусів слабкий бойовий дух і вони не бажають воювати проти українців.

Що передувало: У вівторок самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не планує брати участь у війні Росії проти України.

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Теми: БілорусьЧернігівська областьвійна
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