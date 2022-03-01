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Зеленський: Після удару в центр Харкова Росія – держава-терорист

Роман ПетренкоВівторок, 1 березня 2022, 12:34

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія перетворилася у державу-терориста після ракетного удару по площі свободи у Харкові.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Харків. Удар крилатою ракетою. В найбільшу площу Європи. В площу Свободи. Десятки жертв. Ось такий ранок народу України.

Ракета в центральну площу Харкова – це відвертий, нічим не прикритий терор. Після такого Росія – це держава-терорист. Ніхто не пробачить. Ніхто не забуде.

Закликаємо всі держави світу негайно та дієво відреагувати на цю злочинну тактику агресора та проголосити, що Росія здійснює державний тероризм. Вимагаємо повної відповідальності для терористів у міжнародних судах.

Харків та Київ для Росії зараз найбільш важливі мішені. Терор спрямований на те, щоб зламати нас. Щоб зламати наш спротив. Вони йдуть на нашу столицю так само, як і на Харків. Тому оборона столиці сьогодні – це ключовий пріоритет для держави. В усіх містах України повинні зробити все, щоб зупинити ворога. За це відповідають військові та цивільна влада кожного міста. Але Київ – це особливо. Захистимо Київ – захистимо державу. Київ – це серце нашої країни. І воно має битися. І воно буде битися, щоб перемогло життя"

Деталі: У цьому відео зверненні Зеленський призначив головою Київської міської військової адміністрації генерала Миколу Жернова для професійної оборони столиці.

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Теми: ЗеленськийХарківРосіявійна
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