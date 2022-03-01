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Окупанти зазнають значного опромінення у Чорнобильській зоні відчуження – Енергоатом

Роман ПетренкоВівторок, 1 березня 2022, 13:50
Окупанти зазнають значного опромінення у Чорнобильській зоні відчуження – Енергоатом

Енергоатом повідомляє, що російські загарбники зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення у Чорнобильській зоні відчуження.

Джерело: Енергоатом

Дослівно: "Абсурдності ситуації додає те, що "прибульці", схоже, не усвідомлюють, що самі є критичною групою, яка опромінюється найбільше. Піднявши важкою технікою шар забрудненого ґрунту та пилу, пройшовши маршрутами, забороненими для пересування, вони спричинили погіршення радіаційної обстановки у зоні відчуження, що і було зафіксовано постами автоматизованої системи радіаційного контролю та передано у систему до того, як було пошкоджено інтернет-кабель.  Сумарна активність у зоні відчуження змінена не була, а  радіаційні наслідки збурення залишилися в межах її території, за винятком радіоактивного забруднення, винесеного на військовій техніці.

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Знаходячись у зоні відчуження зараз та вочевидь не володіючи навичками із забезпечення особистої безпеки при роботі на радіоактивно забрудненій території, загарбники зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення, яке, без сумніву, матиме стохастичний прояв у формі онкозахворювань.

Невігластво та нерозуміння небезпек, нехтування правилами, угодами та конвенціями часто призводять до прикрого самогубства".

Деталі: В енергоатомі заспокоюють українців – розташовані у Чорнобильській зоні відчуження об’єкти для поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом мають захист від низки загроз.

ВІДЕО ДНЯ

Нове сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) відповідає вимогам міцності щодо збереження цілісності при падінні літака та повітряної ударної хвилі, також витримує смерчі та удари жорстких об’єктів, які рухаються зі смерчем, що аналогічні ударам снарядів до 200 мм. Важливо, що СВЯП-2 сконструйовано таким чином, що температурний вплив зовнішніх пожеж на нього неможливий. Навіть у найважчому випадку, якщо захисні бар’єри буде пробито, радіаційні наслідки такої аварії не будуть поширені за межі зони відчуження.

Також, згідно з проєктом, у випадку руйнування збірок з виходом палива ні на СВЯП-1, ні на СВЯП-2 неможливе перевищення допустимого коефіцієнту розмноження нейтронів, тобто, виникнення ланцюгової реакції.

Що передувало: 24 лютого після жорсткого бою російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію.

Теми: ЧорнобильЕнергоатом
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