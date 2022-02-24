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Ворог захопив ЧАЕС

Ірина БалачукЧетвер, 24 лютого 2022, 19:16
Фото ілюстративне з wikipedia.org

Російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію.

Джерело: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі УП

Пряма мова Подоляка: "Після жорстокого бою наш контроль над чорнобильським майданчиком втрачено. Стан об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховища ядерних відходів невідомий".

Деталі: За його словами, після абсолютно безглуздої атаки росіян на цьому напрямі "неможливо говорити про те, що ЧАЕС у безпеці".

В Офісі президента вважають, що це "одна з найсерйозніших загроз Європі сьогодні", оскільки російські війська можуть готувати провокації на ЧАЕС, або "скористаються пошкодженнями, отриманими об'єктами під час атаки, щоб звинуватити в цьому Україну, або самі пошкодять ці безумовно найнебезпечніші об'єкти".

Теми: Чорнобиль
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