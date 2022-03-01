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Україна перейшла в наступ у кібервійні з Росією

Роман ПетренкоВівторок, 1 березня 2022, 17:10

Українські айтівці після стримування атак перейшли до наступу на просторах мережі.

Джерело: віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Перша у світовій історії кібервійна розгортається на наших очах.

Кібервійна відкрита та масштабна за участю державних органів, спецслужб, хакерів (і не лише білих) та всієї патріотичної ІТ-спільноти, а в Україні такої рівно 100 %!

І якщо на початку ми стримували багато потужних атак, переважно через тривалу підготовку ворога заздалегідь, то зараз, завдяки, єдиному духу українців до свободи ми перейшли до впевненого наступу".

Деталі: Одночасно російський МЗС скаржиться, що російські посольства за кордоном "перебувають під небаченими кібератаками".

Теми: ФедоровМінцифриITхакери
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