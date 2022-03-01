Росіяни вдарили ракетами по Київській телевежі
Вівторок, 1 березня 2022, 17:16
Російські війська нанесли удар по Київській телевежі.
Джерело: Суспільне, соцмережі, Офіс президента, мер Києва Віталій Кличко
Дослівно Суспільне: У Києві стріляли у телевежу.
Деталі: Згодом у телевежу, очевидно, влучила ще одна ворожа ракета.
В Офісі президента повідомили, що сталося влучення в апаратну мовника на телевежі.
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Там зазначили, що тимчасово будуть відсутні канали, але найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів. Також ряд каналів можна дивитися у Youtube та на сервісі Megogo.
Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що внаслідок удару пошкоджена трансформаторна підстанція, яка живить електроенергією телевежу, а також апаратна на самій телевежі.