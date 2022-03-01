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Зеленський: Через 80 років бомба знову падає на Бабин Яр, а світ залишається мовчазним

Валентина РоманенкоВівторок, 1 березня 2022, 18:50

Президент Володимир Зеленський провів паралелі між діями російського агресора і фашистськими загарбниками.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Навіщо 80 років повторювати "Ніколи знову", якщо, коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним? Ще 5 життів втрачено. Історія повторюється..."

Що передувало: Росіяни вдарили ракетами по Київській телевежі, біля якої розташований меморіальний комплекс "Бабин Яр".

П'ятеро людей загинули, ще п'ять отримали поранення.

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Теми: війнаКиїв
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