Зеленський: Через 80 років бомба знову падає на Бабин Яр, а світ залишається мовчазним
Вівторок, 1 березня 2022, 17:50
Президент Володимир Зеленський провів паралелі між діями російського агресора і фашистськими загарбниками.
Джерело: Зеленський у Twitter
Пряма мова: "Навіщо 80 років повторювати "Ніколи знову", якщо, коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним? Ще 5 життів втрачено. Історія повторюється..."
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Що передувало: Росіяни вдарили ракетами по Київській телевежі, біля якої розташований меморіальний комплекс "Бабин Яр".
П'ятеро людей загинули, ще п'ять отримали поранення.