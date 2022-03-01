Єрмак про атаку на Бабин Яр: Вбивають жертв Голокосту вдруге

Голова Офісу президента Андрій Єрмак підкреслив, що росіяни вдарили ракетою по Київській телевежі, біля якої розташований меморіальний комплекс "Бабин Яр".

Джерело: Єрмак у Facebook

Дослівно: "Саме у цей час йде потужна ракетна атака на територію, на якій знаходиться меморіальний комплекс Бабин Яр! Ці нелюді вбивають жертв Голокосту вдруге".

Деталі: Голова ОП також повідомив, що президент Володимир Зеленський дає інтерв’ю CNN та Reuters.

"Ми на робочому місці. Робота у Ставці Верховного Головнокомандувача кипить цілодобово". – додав він.

Що передувало: У вівторок російські війська нанесли удар по Київській телевежі, влучили в апаратну мовника.