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"Русский корабль иди на х*й". УП знайшла в Європі яхти російських олігархів

Михайло ТкачВівторок, 1 березня 2022, 19:26

Після нападу Росії на Україну Європейський союз та країни цивілізованого світу майже одразу розпочали процес ізоляції та введення жорстких санкцій по відношенню до агресора. 

Так 32 країни вже закрили небо для Росії. Однак у країни залишається море, а у російських олігархів яхти. 

"Українська правда" знайшла яхти російських олігархів наближених до президента Росії Путіна. 

Ігор Сєчін. 

Яхта "Amore Vero" керівника нафтогазодобувної компанії "Роснєфть" Ігоря Сєчіна стоїть у Франції біля Марселя у порту "LA CIOTAT" 

"Amore Vero" яхта довжиною 85,6 метрів. Вартість яхти складає близько 200 мільйонів доларів. Це одна з найбільших яхт у світі. 

 

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Алішер Усманов 

Яхта Алішера Усманова Dilbar наразі перебуває у порту німецького міста Гамбург. 

Судно  завдовжки 156 метрів коштує більше ніж півмільярда доларів. 

 
 
 

Роман Абрамович 

Яхта Романа Абрамовича Eclipse зараз перебуває у порту карибського острова острова Сент-Мартін, що належить до французької юрисдикції. 

 
 
 

Друга яхта Абрамовича Solaris стоїть у порту міста Барселона (Іспанія). 

 
 
 

Обидві яхти Абрамовича коштують близько півтора мільярди доларів. 

Аркадій Ротенберг 

Яхта Аркадія Ротенберга Rahil наразі перебуває у Туреччині у порту TUZLA

 
 
 

Олег Дерипаска 

Яхта олігарха Олега Дерипаски Clio наразі у червоному морі і прямує на Мальдівські острови. 

 
 
 

Як бачимо, яхти відомих російських олігархів та стовпів режиму путіна чомусь не швартуються у Росії, а переважно віддають перевагу портам країн ЄС. 

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Теми: Росіявійнаолігархикораблі
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