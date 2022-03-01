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Через обстріл росіянами центру Маріуполя загинула людина, троє поранено

Денис КарловськийВівторок, 1 березня 2022, 20:14
Наслідки артобстрілів у Маріуполі. Фото: пресслужба МВС

За попередніми даними поліції, в центрі Маріуполя внаслідок артилерійського обстрілу російських окупантів загинула щонайменше 1 людина, троє поранено.

Джерело: пресслужба Міністерства внутрішніх справ

Дослівно: "За попередніми даними, загинула одна людина, троє поранені. На місці працювали поліцейські. 

Близько 17:30 розпочався новий обстріл міста. Кількість постраждалих уточнюється".

Деталі: Російські окупанти обстріляли житлові будинки в центрі міста та Лівобережному районі. Значних руйнувань зазнало також приміщення школи №16.

Поліцейські Донецької області відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв ведення війни.

Наслідки обстрілів окупантів
Наслідки обстрілів окупантів
Фото: пресслужба МВС
Правоохоронці встановлюють характер руйнувань
Правоохоронці встановлюють характер руйнувань
Фото: пресслужба МВС
Наслідки обстрілів Маріуполя
Наслідки обстрілів Маріуполя
Фото: пресслужба МВС

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Наслідки обстрілів окупантів по Маріуполю
Наслідки обстрілів окупантів по Маріуполю
Фото: пресслужба МВС

Що було раніше: Близько 16:00 мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські загарбники здійснили артилерійський удар по центру Маріуполя.

Теми: МаріупольРосіявійнаобстріл
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