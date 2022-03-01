Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через обстріл росіянами центру Маріуполя загинула людина, троє поранено

Денис КарловськийВівторок, 1 березня 2022, 19:14
Через обстріл росіянами центру Маріуполя загинула людина, троє поранено
Наслідки артобстрілів у Маріуполі. Фото: пресслужба МВС

За попередніми даними поліції, в центрі Маріуполя внаслідок артилерійського обстрілу російських окупантів загинула щонайменше 1 людина, троє поранено.

Джерело: пресслужба Міністерства внутрішніх справ

Дослівно: "За попередніми даними, загинула одна людина, троє поранені. На місці працювали поліцейські. 

Реклама:

Близько 17:30 розпочався новий обстріл міста. Кількість постраждалих уточнюється".

Деталі: Російські окупанти обстріляли житлові будинки в центрі міста та Лівобережному районі. Значних руйнувань зазнало також приміщення школи №16.

Поліцейські Донецької області відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв ведення війни.

ВІДЕО ДНЯ
Наслідки обстрілів окупантів
Наслідки обстрілів окупантів
Фото: пресслужба МВС
Правоохоронці встановлюють характер руйнувань
Правоохоронці встановлюють характер руйнувань
Фото: пресслужба МВС
Наслідки обстрілів Маріуполя
Наслідки обстрілів Маріуполя
Фото: пресслужба МВС

.

Наслідки обстрілів окупантів по Маріуполю
Наслідки обстрілів окупантів по Маріуполю
Фото: пресслужба МВС

Що було раніше: Близько 16:00 мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські загарбники здійснили артилерійський удар по центру Маріуполя.

Теми: МаріупольРосіявійнаобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
Усі новини...
Реклама: