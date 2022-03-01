Через обстріл росіянами центру Маріуполя загинула людина, троє поранено
За попередніми даними поліції, в центрі Маріуполя внаслідок артилерійського обстрілу російських окупантів загинула щонайменше 1 людина, троє поранено.
Джерело: пресслужба Міністерства внутрішніх справ
Дослівно: "За попередніми даними, загинула одна людина, троє поранені. На місці працювали поліцейські.
Близько 17:30 розпочався новий обстріл міста. Кількість постраждалих уточнюється".
Деталі: Російські окупанти обстріляли житлові будинки в центрі міста та Лівобережному районі. Значних руйнувань зазнало також приміщення школи №16.
Поліцейські Донецької області відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв ведення війни.
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Що було раніше: Близько 16:00 мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські загарбники здійснили артилерійський удар по центру Маріуполя.